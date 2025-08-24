شاهد: المساعدات تسقط على خيام النازحين في غزة

أظهرت مشاهد مصورة من جنوب مدينة خان يونس وشمال غرب مخيم النصيرات لحظات إسقاط المساعدات الجوية فوق المناطق المكتظة بالنازحين، في مشاهد تحولت فيها “المساعدات الإنسانية” إلى مصدر للموت والمعاناة.

وتبين اللقطات تدافع مئات السكان نحو الصناديق الخشبية الثقيلة التي سقطت من الجو بشكل عشوائي، مما أدى إلى إصابة العديد منهم، كما تظهر المشاهد الاقتال والصراع للحصول على أقل القليل من المساعدات الملقاة.

وقد وثقت الكاميرات سقوط بعض الصناديق مباشرة فوق خيام النازحين، وتسببها في أحيان كثيرة في استشهاد عدد من المدنيين، بينهم أطفال، كانوا داخل خيامهم لحظة سقوط المساعدات.

ويظهر في المقاطع حديث نازحين يصفون طريقة إلقاء المساعدات بـ”اللاإنسانية”، قائلين إنهم يجدون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: إما الاندفاع والتدافع للحصول على حصصهم من الغذاء، أو مواجهة خطر سقوط الصناديق على رؤوسهم وخيامهم.

كما اشتكت أمهات أمام عدسات الكاميرا من الأخطار اليومية التي يتعرض لها أطفالهن جراء هذه الآلية في توزيع المساعدات. وأشاروا إلى أن بعض الصناديق سقطت بالفعل فوق خيام تضم عائلات بأكملها، مما حول ما يفترض أن يكون طوق نجاة إلى تهديد دائم.

وتثير هذه المشاهد تساؤلات متزايدة حول جدوى وآلية إسقاط المساعدات من الجوّ على قطاع غزة المحاصر، خاصة مع تكرار حوادث سقوط الضحايا تحت الصناديق.