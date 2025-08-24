شاهد: لحظة انهيار جسر قيد الإنشاء على النهر الأصفر في الصين ووقوع ضحايا

قُتل اثني عشر شخصًا وفُقد 4 آخرون جراء انهيار جسر قيد الإنشاء على نهر “هوانغهي” الأصفر بالصين.

جاء ذلك عقب انقطاع كابل فولاذي أثناء شده، مما أدى إلى انهيار العارضة الرئيسية للجسر.

خلّف 12 قتيلا و4 مفقودين.. لحظة انهيار جسر قيد الإنشاء على النهر الأصفر في #الصين#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Ne60gmt8lE — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 24, 2025

ووفق وكالة أنباء شينخوا، فإن عمليات البحث عن المفقودين ما تزال مستمرة، حيث كان يوجد 16 عاملا في الموقع وقت حدوث الكارثة.

كما أنشأت السلطات مركزا لقيادة الطوارئ للمشاركة في جهود الإنقاذ.