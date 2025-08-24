لحظات رعب في الأجواء.. خلل مفاجئ يجبر طائرة عراقية على الهبوط (شاهد)

أفادت وسائل إعلام عراقية، بأن طائرة تابعة لشركة أور للطيران اضطرت للهبوط، أمس السبت، في مطار بغداد الدولي بعد إقلاعها من مطار النجف باتجاه بيروت، إثر تعرضها لخلل في نظام الضغط الجوي.

وتعالت أصوات الركاب داخل الطائرة، فيما هرع أفراد الطاقم لمحاولة تهدئة المسافرين الذين أصيب بعضهم بحالات اختناق ودوار.

وأكدت المصادر أن الهبوط جرى بشكل آمن دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

من جانبها، أصدرت شركة أور للطيران بيانا توضيحيا أكدت فيه أن ما جرى كان “عارضا فنيا طارئا” استدعى النزول الاحترازي وفقا لإجراءات السلامة الدولية، مشيرة إلى أن جميع المسافرين بخير.

وأعلنت الشركة أنها تعمل على استكمال الترتيبات لنقل الركاب إلى وجهتهم (بيروت) على متن رحلة بديلة في أسرع وقت، داعية وسائل الإعلام إلى توخي الدقة ونقل المعلومات من مصادرها الرسمية.