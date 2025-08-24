الأخبار|اليمن

“وجئتك من سبأ بنبأ يقين”…نصف سكان اليمن “سيواجهون جوعا حادا” خلال أيام

المجاعة تحيق باليمن
المجاعة تحيق باليمن (الأمم المتحدة)
24/8/2025

حذرت الأمم المتحدة السبت من تفاقم أزمة الجوع في اليمن ابتداء من الشهر المقبل بسبب تواصل نقص التمويل الحاد على مدار العام الجاري، ووجهت نداءا عاجلا لسد العجز في المخصصات المالية.

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن في بيان على منصة (إكس) أن “18 مليون شخص في اليمن، أو ما نسبته 52 بالمئة من السكان البالغ عددهم 35.6 مليون إنسان، سيواجهون جوعا حادا ابتداء من سبتمبر/ أيلول القادم، ويحتاجون مساعدات غذائية إنسانية عاجلة”.

وجاء في البيان، أن أسرة واحدة من كل خمس أسر على الأقل ستواجه نقصا شبه كامل في الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى، ما يؤدي إلى زيادة تعرضهم لخطر الوفاة جوعا.

ودعا المكتب إلى ضرورة توفير الدعم العاجل لمنع تفاقم أزمة انعدام الغذاء وتفادي انتشار المجاعة في اليمن، لا سيما في المناطق ذات الخطر العالي.

ولفت مكتب الأمم المتحدة في اليمن إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد خلال العام الجاري لا تزال تعاني نقصا حادا، حيث أن التمويل المتوفر حتى الآن، ورغم مرور 8 أشهر لا يصل إلى 17% من إجمالي متطلبات الخطة التي تقترب من 2.5 مليار دولار وتستهدف تلبية الاحتياجات الإنسانية لنحو 10.5 مليون شخص.

 

المصدر: مواقع التواصل + وكالة الأنباء القطرية

