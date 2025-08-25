أول تعليق من جيش الاحتلال بعد قصفه مستشفى ناصر واستشهاد 20 مدنيا (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الغارة الجوية التي نفذتها قواته في محيط مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، تسببت بأضرار طالت مدنيين، بينهم صحفيون، زاعما في الوقت ذاته أن “جيش الدفاع الإسرائيلي لا يستهدف المدنيين عمدا”. وأضاف “نحن نعمل في واقع بالغ التعقيد”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي دفرين، في بيان متلفز، اليوم الاثنين، إن الجيش “يبذل قصارى جهده للحد من الأضرار المدنية وضمان سلامة جنوده”، مشيرا إلى أن أي حادث مثير للقلق يخضع للتحقيق من خلال الآليات المختصة داخل المؤسسة العسكرية”. وأضاف أن رئيس الأركان أصدر تعليمات بفتح تحقيق فوري لفهم ملابسات ما جرى.

وفي المقابل، كشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن جنود إسرائيليين شاركوا في إطلاق القذائف باتجاه مستشفى ناصر في خان يونس، أن العملية جرت بتنسيق كامل وتصديق مباشر من القيادة العليا للجيش.

واتهم دفرين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باستخدام البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات، كـ”دروع بشرية”، مدعيا أن الحركة نفذت عمليات عسكرية انطلاقا من مستشفى ناصر نفسه.

وشدد دفرين على أن الجيش الإسرائيلي، بوصفه “جيشا محترفا ملتزما بالقانون الدولي”، سيعرض نتائج التحقيقات بشفافية، معربا عن “الأسف لأي أذى يلحق بغير المتورطين”، ومؤكدا، في الوقت ذاته، استمرار العمليات العسكرية ضد “حماس” مع اتخاذ ما وصفها بـ”الاحتياطات اللازمة”.

واستشهد 20 شخصا بالقصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، بينهم 5 صحفيين من ضمنهم مصور الجزيرة محمد سلامة، و4 من الطواقم الطبية، وأحد أفراد الدفاع المدني، في مجزرة جديدة استهدفت قطاعا حيويا.