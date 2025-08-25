الذكاء الاصطناعي بالجزيرة مباشر يكشف الأرقام الكارثية للمجاعة في غزة

أعدت وحدة الذكاء الاصطناعي بقناة الجزيرة مباشر تقريرًا يكشف الأرقام الكارثية لأزمة المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة المحاصر.

وأفاد التقرير أنه حتى يوم 17 أغسطس/آب الماضي سُجّلت 271 وفاة بسبب الجوع، وأن نحو 250 ألف طفل دون سن الخامسة يواجهون خطر الموت نتيجة سوء التغذية الحاد، بينما تعاني 107 آلاف امرأة حامل ومرضع من المجاعة، كما أصيب 89.5% من الأطفال الذين لم يبلغوا عامًا بفقر الدم نتيجة انعدام الغذاء المناسب.

كما تسبب نقص العلاج في وفاة 6758 شخصًا، وجرى توثيق 28 ألف حالة سوء تغذية منذ مطلع العام.

ويحتاج سكان غزة بشكل يومي إلى 7.5 مليون وجبة طعام لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم، مما يعني الحاجة إلى إدخال ما لا يقل عن 600 شاحنة مساعدات يوميًّا.

أزمة الحديثي الولادة

ووفق التقرير يحتاج الأطفال الرضع شهريًّا إلى 250 ألف علبة حليب، في ظل غياب تام لهذه المواد بالأسواق، بسبب إغلاق الاحتلال الإسرائيلي للمعابر منذ 2 مارس/آذار الماضي.