تحذير صادم للحوامل من مسكّن الباراسيتامول (شاهد)

كشفت دراسة علمية، أجرتها كلية أيكان للطب في نيويورك، أن ثمة ارتباطا بين تناول الباراسيتامول (الأسيتامينوفين) خلال الحمل، وزيادة احتمالية إصابة الأطفال لاحقا باضطراب طيف التوحد، واضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

ونُشرت نتائج الدراسة التي شملت أكثر من 2.4 مليون حالة حمل وولادة، في مجلة Environmental Health، مؤكدة أن طول فترة استخدام الدواء وتكراره يزيد من حجم المخاطر، بينما أظهرت قياسات لمستويات الباراسيتامول في دم الحبل السري وبراز المواليد، أن العلاقة مرتبطة بالدواء نفسه وليس بالأمراض أو الحمى التي دفعت الأمهات لتناوله.

الهدف ليس المنع

ورغم خطورة النتائج، شدد الباحثون على أن الهدف ليس المنع الكامل لاستخدام الدواء، بل الاقتصار على أقل جرعة فعّالة ولأقصر مدة ممكنة، وتحت إشراف طبي مباشر، في ظل غياب بدائل مسكنة آمنة تماما للحوامل.

وجاءت التوصيات الطبية لتؤكد أن التعامل مع الباراسيتامول أثناء الحمل يجب أن يكون بحذر بالغ، لتقليل احتمالات إصابة الأطفال باضطرابات عصبية أو سلوكية قد ترافقهم مدى الحياة.