ترامب يعلق على قصف إسرائيل مجمع ناصر الطبي في خان يونس (شاهد)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “غير سعيد” بالقصف الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى ناصر في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد 20 شخصا بينهم 5 صحفيين، مشددا على أن “الوضع في غزة مروع ويجب وضع حد لهذا الكابوس”.

وأضاف ترامب، في رده على سؤال بشأن الهجوم الذي وقع صباح اليوم، أنه لم يكن على علم مسبق بالحادثة، لكنه أكد رفضه لرؤية مثل هذه المشاهد، قائلا “أنا لست مسرورا بشأن ذلك ولا أريد أن أرى ذلك يحدث”.

وتطرق ترامب إلى ملف الأسرى المحتجزين في غزة، موضحا أن عددهم ربما بات أقل من 20 شخصا، مؤكدا أن فريقه خلال فترة رئاسته نجح في تحرير عدد من الأسرى، وأنه يثق بإمكانية إخراج من تبقى، رغم صعوبة الأمر، مضيفا “عندما نصل إلى آخر 10 أو 20 رهينة لن يتم الإفراج عنهم بسهولة، ولكننا سنخرجهم”.

واستشهد 5 صحفيين، اليوم الاثنين، بينهم مصور الجزيرة محمد سلامة، بقصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت غارتان متتاليتان المجمع الطبي، أصابت أولاهما الطابق الرابع من المستشفى، وجاءت الأخرى عند وصول الطواقم الطبية والدفاع المدني لانتشال الضحايا.