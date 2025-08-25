تركيا: الفلسطينيون يحتاجون إلى تحرك إسلامي جماعي

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الشعب الفلسطيني يحتاج إلى تحرك إسلامي جماعي لدعمه.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الاثنين، خلال الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة السعودية.

ولفت فيدان إلى أن حرب الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسببت في مجاعة أكثر من نصف مليون شخص في القطاع المحاصر.

وأشار إلى إعلان الأمم المتحدة وجود مجاعة في غزة، الذي أكد أن ما يجري ليس كارثة طبيعية، بل نتيجة متعمدة من قبل إسرائيل عبر منع دخول المساعدات.

وقال وزير الخارجية التركي إن “الحكومة الإسرائيلية لا تريد السلام، بل تسعى إلى محو الشعب الفلسطيني من أرضه بالكامل، وهذا ما لن نسمح به”.

وأوضح أن الاعتراف بدولة فلسطين أصبح يتجه خطوة بعد أخرى إلى “حقيقة لا رجعة عنها”.

ودعا الوزير التركي إلى إبقاء إسرائيل تحت “ضغط قوي ومنسق” من أجل التوصل إلى حل دائم في فلسطين.