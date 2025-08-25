رجل ينقل سيارة صغيرة على دراجته النارية ويثير دهشة المارة (فيديو)

شهد أحد شوارع العاصمة الفيتنامية هوشي منه، حالة ازدحام مروري غير مسبوقة، بعد أن ظهرت عربة ثلاثية العجلات تحمل سيارة قديمة أثناء سيرها في زقاق ضيق، وفق ما أظهره مقطع فيديو انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأدى حجم السيارة الكبير إلى انسداد الطريق تقريبا، مما أجبر المركبات الأخرى على المرور بصعوبة، وأثار استياء المارة الذين وصفوا الحادث بأنه خطر محتمل على السلامة المرورية.

وقال أحد المصورين “عربة ثلاثية العجلات تحمل سيارة في الزقاق تسبب ازدحاما كبيرا، تأثير سائق واحد يمتد على طول الطريق. نأمل تدخل الشرطة لمعالجة الوضع”.

ومن جانبها، بدأت فرقة شرطة المرور التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ويمثل استخدام العربات الثلاثية العجلات والمركبات محلية الصنع لنقل مواد كبيرة مثل الصلب والألواح الطويلة، مشكلة متكررة على الطرق، رغم حملات السلطات المستمرة لضبط تلك المخالفات.