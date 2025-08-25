زيلينسكي مستعد للقاء بوتين وأوكرانيا تستعيد مناطق احتلتها روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بهدف التوصل لاتفاق سلام بين البلدين.

وأوضح زيلينسكي بالتزامن مع احتفال أوكرانيا بيوم الاستقلال أنه يعتقد أنها “الطريقة الأكثر فعالية لإحراز تقدم” في مسار إنهاء الحرب.

في الوقت ذاته أعلن الجيش الأوكراني استعادة 3 قرى في منطقة دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا شرقي البلاد.

وتأتي دعوة زيلينسكي مجددا لعقد قمة ثنائية مع بوتين بعد جهود ووساطة مكثفة من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدفع نحو اتفاق سلام لكنها لم تسفر عن شيء حتى الآن في ظل ممانعة بوتين.

وقال زيلينسكي “جنبا إلى جنب نحن الأوكرانيون وشركاؤنا، نعمل على دفع روسيا نحو السلام”.

وفي موسكو، اتّهم وزير الخارجية سيرغي لافروف الدول الغربية بالسعي إلى “تعطيل” المفاوضات، منددا بموقف زيلينسكي الذي “يتعنت ويضع شروطا ويطالب باجتماع فوري بأي ثمن” مع بوتين.

لكن هذا السجال السياسي بين البلدين لم يمنع إتمام صفقة تبادل للأسرى الأحد شملت استعادة 146 أسيرا بين الجانبين.

في المقابل، أعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أولكسندر سيرسكي الأحد، أنّ قواته استعادت 3 قرى في منطقة دونيتسك.

ونقلت صحيفة (كييف إندبندنت) عن سيرسكي قوله “نجحت قواتنا في شن هجوم مضاد ودحرت العدو من قرى ميخايليفكا وزيليني غاي وفولوديميريفكا في منطقة دونيتسك”.

وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي أنه “على أوكرانيا التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب لأن روسيا قوة كبيرة جدا، وهي ليست كذلك”، مضيفا أنه يتفق مع بوتين على المضي مباشرة نحو اتفاق سلام دون وقف إطلاق نار، وهو ما يخالف موقف كييف وحلفائها الأوروبيين، الذين يرغبون أولا في وقف لإطلاق النار قبل الانخراط في التفاوض.