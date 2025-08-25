الأخبار|الأراضي الفلسطينية المحتلة

شاهد: “فلسطين حرة” .. فرقة غنائية تتحدى الحكومة الفرنسية في مهرجان بباريس

People cheer during the concert of Northern Ireland hip-hop band Kneecap at the Rock en Seine music festival in Saint-Cloud, near Paris, on August 24, 2025. (Photo by Guillaume BAPTISTE / AFP)
فرقة نيكاب خلال مهرجان "روك آن سين" (الفرنسية)
25/8/2025-|آخر تحديث: 09:05 AM (توقيت مكة)

رفعت فرقة الراب الأيرلندية الشمالية “ني كاب” شعار “فلسطين حرة” خلال مشاركتها في مهرجان روك آن سين بمدينة سان كلو قرب باريس، مساء الأحد، وسط حضور آلاف المتابعين الذين تزين كثير منهم بالكوفيات الفلسطينية.

الهتاف جاء رسالة مباشرة ضد الحرب الإسرائيلية في غزة، مع تأكيد أعضاء الفرقة أنهم “ليسوا ضد إسرائيل بل مع حرية الفلسطينيين”.

قالت الفرقة، على موقعها في منصة “إكس”: “حاول مجموعةٌ من الصهاينة، حاملين الأعلام ومطلقين الصفارات، عرقلة بداية حفلنا في باريس قبل قليل”.

وأضاف أعضاء الفرقة: “نحن لسنا مثلهم، لسنا مثل إسرائيل، لم نأتِ لإثارة المشاكل أو الشجارات، نحن هنا من أجل الحب ومن أجل الدعم الكامل لفلسطين.”

وبينما كانت الفرقة تؤدي أغانيها، ظهرت عبارة “الحكومة الفرنسية متواطئة” بالفرنسية على خلفية المسرح في اتهام لها بتسهيل بيع الأسلحة لإسرائيل.

قبل الحفل، شدد وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو، على ضرورة الانتباه “لأي تصريح أو دعوة إلى الكراهية” بينما اعترض يوناتان عرفي، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، على منصة إكس هذا الأسبوع على السماح بمشاركة الفرقة في مهرجان سان كلو.

في المقابل، دفعت إدارة المهرجان  بمبدأ “حرية التعبير والإبداع”، رغم سحب السلطات المحلية دعمها المالي للمهرجان لرفضه إلغاء عرض الفرقة.

المصدر: الجزيرة مباشر + الفرنسية

