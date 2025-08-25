في أخر لحظة..”سبيس إكس” تلغي رحلة “ستارشيب” التجريبية

أعلنت شركة “سبيس إكس” المملوكة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلغاء رحلة تجريبية لصاروخ “ستارشيب” العملاق كانت مقررة الأحد، مشيرة إلى حاجتها لبعض الوقت للتحقق من بعض المشاكل التقنية.

ويعد القرار أحدث انتكاسة لإيلون ماسك بعد سلسلة إخفاقات وانفجارات تعرض لها الصاروخ خلال المراحل التجريبية السابقة ما جعل بعض المراقبين يشككون بقدرة أكبر مركبة إطلاق وأقواها في العالم على نقل رواد فضاء إلى القمر أو تحقيق أحلام ماسك باستعمار المريخ.

وكان من المقرر أن تجري عملية الإطلاق الأحد من قاعدة الشركة في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة.

الهدف المعلن لعملية الإطلاق كان اختبار آثار الاحتكاك بالهواء عند السرعات المرتفعة على الطبقة العليا من الصاروخ لكن الشركة ألغتها قبل نحو 15 دقيقة من الإقلاع.

Standing down from today's tenth flight of Starship to allow time to troubleshoot an issue with ground systems — SpaceX (@SpaceX) August 24, 2025

وبعد سلسلة من التغريدات المتعلقة بالتحضير للإطلاق فاجأت الشركة متابعيها على منصة اكس بتغريدة قصيرة ومقتضبة قالت فيها “تم إلغاء الرحلة العاشرة لمركبة ستارشيب اليوم لاتاحة الوقت لحل مشكلة في الأنظمة الأرضية”.

وكانت “سبيس إكس” قد أعلنت في وقت سابق تزويد الطبقة العليا من الصاروخ بالوقود، ما أشار إلى أن عملية الإطلاق وشيكة.

حتى أن ماسك كتب على منصة اكس قبل ساعة أن “مركبة ستارشيب 10 ستنطلق الليلة”.

Starship 10 launching tonight https://t.co/EOgGbS3Om7 — Elon Musk (@elonmusk) August 24, 2025

ويعتمد ماسك على هذا الصاروخ العملاق لتنفيذ مشروعه الطموح للوصول إلى المريخ لكن خلال الاختبارات الثلاث هذا العام، واجهت “سبيس إكس” انتكاسات تقنية متعددة.

وشهد الاختباران الأوليان انفجارا كبيرا في الجزء العلوي من الصاروخ في وقت مبكر من الرحلة وقبل 3 أشهر انفجرت المركبة في الفضاء قبل انتهاء مهمتها بسبب تسرّب في الوقود أدى لفقدان السيطرة عليها.

وتتبنى الشركة نهجا مكلفا يتمثل في إطلاق نماذج أولية بشكل متكرر بهدف اختبارها وتصحيح المشاكل التي تظهر خلال الرحلات.