محمد البخيتي يتحدى الغارات الإسرائيلية: “لن نتراجع عن نصرة غزة حتى كسر الحصار” (فيديو)

أكد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله في اليمن، أنهم لن يوقفوا العمليات العسكرية المساندة لقطاع غزة، وذلك رغم الغارات الإسرائيلية على اليمن.

وقال البخيتي لبرنامج المسائية على الجزيرة مباشر، مساء الأحد “يكفينا شرفًا أننا شركاء في توجيه الضربات للكيان الصهيوني، وشركاء في تلقّي الضربات مع إخواننا في غزة”.

غارات إسرائيلية على صنعاء

جاءت تصريحات البخيتي عقب تنفيذ إسرائيل، الأحد، 14 طلعة حربية استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء، وأطلقت خلالها نحو 40 صاروخًا.

وعلّق البخيتي قائلاً: “هذه الغارات لن تثنينا عن الاستمرار في نصرة إخواننا في غزة، بل ستزيد إرادة الشعب اليمني قوةً وصمودًا حتى تحقيق الأهداف بوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار عن سكان القطاع.”

وأضاف أن ما وصفه بـ”التضحيات” التي يقدمها الشعب اليمني في مواجهة القصف تعزز وحدة الجبهة الداخلية، وتمنح رسائل صمود للأمة.

“شركاء في الضربات”

وعن انتقادات ضعف تأثير الهجمات اليمنية على إسرائيل، أوضح “الخسائر في الكيان الصهيوني كبيرة، فميناء إيلات لا يزال مغلقًا، والعمق الإسرائيلي لا يزال مهددًا بالصواريخ والطائرات اليمنية التي نطورها باستمرار” وأضاف” الإسرائيليون خسروا هيبتهم بالفعل.”

الحرب والكرامة

البخيتي اعتبر أن الحصار والعدوان قد يطولان، لكن اليمنيين قادرون على تحمّل القصف والجوع مردفا “نحن أبناء الشعب نستطيع أن نعيش عقودًا تحت الحصار، لكن لا يمكن أن نعيش ساعة واحدة دون كرامة.”

كما دعا إلى شن حرب مباشرة ضد إسرائيل، مشددًا على أن مواجهة الاحتلال لم تعد خيارًا بل واجبًا، وطالب بفتح الحدود أمام المقاتلين للانضمام إلى هذه المعركة.

شهداء ومصابون بغارات إسرائيلية

كان طيران الإحتلال الإسرائيلي، شن غارات جوية، يوم الأحد، استهدفت منشآت مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء، من بينها محطة كهرباء حزيز الرئيسية، ما أسفر عن دوي انفجارين هزا المدينة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله في اليمن إن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات محطة شركة النفط في العاصمة صنعاء.

وأفادت وزارة الصحة التابعة لجماعة أنصار الله، بأن الهجوم الإسرائيلية أسفر عن استشهاد 4 وإصابة 67، في حصيلة شبه نهائية، إذ ما زالت فرق الدفاع المدني والانقاذ تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن الهجوم والبحث عن ضحايا.