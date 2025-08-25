نتنياهو يعلق على قصف مستشفى ناصر وقتل الصحفيين

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تل أبيب “تأسف بشدة للحادث المأساوي” الذي وقع اليوم في مستشفى ناصر بقطاع غزة، زاعما أن السلطات العسكرية تجري “تحقيقا معمقا” لمعرفة ملابسات ما جرى.

وأضاف نتنياهو، في منشور عبر منصة إكس، اليوم الاثنين أن “الهدف العادل لإسرائيل هو هزيمة حماس وإعادة الرهائن إلى ديارهم”، مدعيا أن بلاده “تُقدّر عمل الصحفيين والطاقم الطبي وجميع المدنيين” في ظل الظروف القاسية التي يشهدها القطاع.

واستشهد 20 شخصا بالقصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، بينهم 5 صحفيين من ضمنهم مصور الجزيرة محمد سلامة، و4 من الطواقم الطبية، وأحد أفراد الدفاع المدني، في مجزرة جديدة استهدفت قطاعا حيويا.

وكشفت القناة 14 الإسرائيلية، نقلا عن جنود إسرائيليين شاركوا في إطلاق القذائف باتجاه مستشفى ناصر في خان يونس، أن العملية جرت بتنسيق كامل وتصديق مباشر من القيادة العليا للجيش.