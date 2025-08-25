وزير الخارجية الهولندي المستقيل يهاجم حكومة نتنياهو

قال وزير الخارجية الهولندي المستقيل، كاسبر فيلدكامب، إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “فقدت شرعيتها في نظر العالم”.

حرب غزة فقدت شرعيتها

وأكد فيلدكامب، في حوار مع القناة 12 الإسرائيلية، أن “الحرب في غزة فقدت شرعيتها الآن. يجب أن تنتهي الحرب”.

وأضاف أنه لا يتفق مع سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية وسلوكها في غزة. ونوه فيلدكامب، إلى أن العملية العسكرية في مدينة غزة والإجراءات الحالية التي تتخذها حكومة رئيس الوزراء نتنياهو تضر بأمن إسرائيل.

وأشار فيلدكامب إلى أنه يرى أن سلوك الحكومة الحالية يضر بمستقبل إسرائيل.

وتأتي هذه التصريحات بعد استقالته بسبب فشله في تمرير عقوبات ضد إسرائيل في الحكومة الهولندية.

استقالة مدوية

وأعلن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، مساء الجمعة، استقالته من منصبه بعد فشله في إقناع الحكومة الائتلافية المؤقتة في فرض مزيد من العقوبات على إسرائيل التي تشن حرب إبادة على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ نحو 23 شهرا.

وبعد يوم واحد من استقالة وزير الخارجية، استقال جميع الوزراء المنتمين لحزب “العقد الاجتماعي الجديد” من حكومة تصريف الأعمال، بسبب فشل فرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي جراء عدوانه المستمر على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت قناة “إن أو إس” التلفزيونية، أنه تضامنا مع موقف الوزير المستقيل كاسبار فيلدكامب، سيستقيل جميع الوزراء ووزراء الدولة بالوكالة التابعين للحزب المذكور من مناصبهم، ومن بينهم نائب رئيس الوزراء بالإنابة، ووزيرا الداخلية والتعليم بالإنابة، ووزير الصحة بالإنابة، إضافة إلى 4 وزراء آخرين.