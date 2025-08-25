“وين أبوك؟”… طفلة غزية تصدم مراسل الجزيرة مباشر بإجاباتها (شاهد)

صدمت طفلة غزية مراسل الجزيرة مباشر بقطاع غزة أشرف السراج بابتسامتها الهادئة وهي تتحدث عن استشهاد والدها أثناء نقلها لقوارير المياه الثقيلة إلى خيمتها.

ولفتت الطفلة ملك البالغة من العمر 13 عامًا أنها المسؤولة عن وحدة المياه في الخيمة، وعند سؤال المراسل عن والدها قالت مبتسمة : “استشهد”.

"وين أبوك؟ استـ ـشـهـ ـد"… طفلة غزية تصدم مراسل الجزيرة مباشر بإجاباتها وابتسامتها وهي تنقل "جالونات" المياه إلى خيمتها#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/Ri0NcObpTf — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2025

وأكدت ملك أنها تقوم بمهمتها بشكل دوري ويومي، وأنها تعاني بشكل كبير بسبب هذه المسؤولية مع ندرة المياه.

وعرض عليها مراسل الجزيرة مباشر بتوصيلها إلى خيمتها حاملًا معها قوارير المياه حتى يخفف عنها العبء اليومي، خاصة وأنه في هذا الوقت من كل عام يستعد أطفال العالم لبدء عام دراسي جديد، حيث أنه من المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال على مقاعد الدراسة.