“وين أبوك؟”.. طفلة غزية تصدم مراسل الجزيرة مباشر بإجاباتها (شاهد)

25/8/2025-|آخر تحديث: 11:24 AM (توقيت مكة)

صدمت طفلة غزية مراسل الجزيرة مباشر بقطاع غزة أشرف السراج بابتسامتها الهادئة وهي تتحدث عن استشهاد والدها أثناء نقلها لقوارير مياه ثقيلة إلى خيمتها.

وقالت الطفلة ملك البالغة من العمر 13 عامًا إنها المسؤولة عن وحدة المياه في الخيمة، وعند سؤال المراسل عن والدها أجابت مبتسمة: “استشهد”.

 

وأكدت ملك أنها تقوم بمهمتها بشكل دوري ويومي، وأنها تعاني بشكل كبير بسبب هذه المسؤولية مع ندرة المياه.

وعرض عليها مراسل الجزيرة مباشر توصيلها إلى خيمتها حاملًا معها قوارير المياه حتى يخفف عنها العبء اليومي، خاصة أنه في هذا الوقت من كل عام يستعد أطفال العالم لبدء عام دراسي جديد، ومن المفترض أن يكون هؤلاء الأطفال على مقاعد الدراسة.

المصدر: الجزيرة مباشر

