إسرائيل تعلن رئيس البرازيل “شخصية غير مرغوب فيها” وتخفض مستوى العلاقات

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن رئيس البرازيل لولا دا سيلفا، أصبح “شخصية غير مرغوب فيها”، وذلك بعد انتقادات و”تصريحات عدائية” تجاه إسرائيل، أبرزها مقارنة أفعال إسرائيل بأفعال النازيين منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وأوضحت الوزارة، وفق ما نقلته هيئة البث والقناة 12، أن “هذا القرار جاء أيضا بعد امتناع البرازيل عن الرد على طلب الموافقة على تعيين السفير الإسرائيلي داجان، ما دفع إسرائيل لسحب الطلب، ليُدار الآن التواصل بين الدولتين على مستوى دبلوماسي أدنى”.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية استمرارها في “الحفاظ على قنوات تواصل معمقة مع الدوائر الصديقة لإسرائيل داخل البرازيل”.

ودائما ما يتهم الرئيس البرازيلي، إسرائيل بارتكاب“إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين في غزة، مشبها أفعال الاحتلال بالإبادة النازية إبان الحرب العالمية الثانية.