الخارجية القطرية: لا يبدو أن إسرائيل تريد التوصل إلى اتفاق (فيديو)

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل، فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد الأنصاري، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية القطرية أن ما وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية(حماس) الأسبوع الماضي يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل.

وقال إن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل لاتفاق”.

Dr. @majedalansari, Advisor to the Prime Minister and Spokesperson for the Ministry of Foreign Affairs, during the weekly media briefing: Qatar condemns Israel’s deliberate targeting of journalists in Gaza.

Killing reporters will not silence the truth, nor hide what is happening… pic.twitter.com/1PQDyaQAht — Ministry of Foreign Affairs – Qatar (@MofaQatar_EN) August 26, 2025

ضرورة الضغط على إسرائيل

وأوضح الأنصاري أن التواصل بين الوسطاء يجري يوميا، وقال “نؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية.. وننتظر ردا رسميا من إسرائيل على المقترح”.

وأهاب المتحدث باسم الخارجية القطرية، بالمجتمع الدولي، الضغط على إسرائيل وقال “ملتزمون بجهودنا حتى نهاية الحرب ونرحب بكل الجهود في هذا الإطار”.

وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، إلى أن مصر وقطر لا يهمهما مكان انعقاد المفاوضات، وذلك في رد على سؤال حول ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية منذ أيام عن إمكانية نقل المحادثات لدولة جديدة.

التصعيد الإسرائيلي

وشدد المتحدث باسم الخارجية القطرية، على أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع، مؤكدا أنه لن يؤدي إلى نتائج إيجابية.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري “لا نتعامل بجدية مع التصريحات الإعلامية لإسرائيل وننتظر ردا رسميا على المقترح”.

وجدد الأنصاري، إدانة دولة قطر لاستهداف الصحفيين، وقال إن ادعاءات إسرائيل بعلاقتهم بحماس “مراوغة” موضحا أن استهداف الصحفيين في غزة لن يخفي الحقيقة ويجب ضمان حماية الصحفيين وعمال الإغاثة والمدنيين.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري “لو لم يكن لدى إسرائيل ما تخفيه، لسمحت لوسائل الإعلام الدولية بالوصول بدلًا من مهاجمة من يوثقون الواقع”.

