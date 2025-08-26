الرئاسة اللبنانية تعتذر عن تصريحات المبعوث الأمريكي.. وحزب الله يعلق (فيديو)

اعتذرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، الثلاثاء، عن التصريحات التي صدرت على منبرها من قبل المبعوث الأمريكي توماس براك، خلال مؤتمر صحفي في القصر الجمهوري ببيروت، أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل وفي أوساط الإعلاميين.

وقالت الرئاسة في بيانها “تأسف رئاسة الجمهورية للكلام الذي صدر عفوا عن منبرها من قبل أحد ضيوفها اليوم، وهي إذ تشدد على احترامها المطلق لكرامة الشخص الإنساني بشكل عام، يهمها أن تجدد تقديرها الكامل لجميع الصحفيين والمندوبين الإعلاميين المعتمدين لديها بشكل خاص، وتوجه إليهم كل التحية على جهودهم وتعبهم لأداء واجبهم المهني والوطني”.

“سلوك حيواني”

وكان براك قد أثار موجة استياء خلال المؤتمر الصحفي، بعد أن خاطب الصحفيين بلهجة حادة قائلا “سنضع مجموعة مختلفة من القواعد هنا، أليس كذلك؟ أريدكم أن تصمتوا للحظة”، مضيفا “في اللحظة التي يبدأ فيها الأمر بالفوضى أو بالسلوك الحيواني، سننهي كل شيء”.

“تصرفوا بتحضر”

وتابع المبعوث الأمريكي حديثه قائلا “هل تريدون أن تعرفوا ما الذي يحدث؟ تصرفوا بتحضر، بلطف وتسامح. لأن هذه هي المشكلة الحقيقية فيما يحدث في المنطقة”.

وأتى المؤتمر الصحفي في أعقاب لقاءات عقدها الموفدان الأمريكيان توماس براك ومورغان أورتاغوس مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، الثلاثاء، حيث تناولت النقاشات ملفات سياسية ودبلوماسية تتعلق بالعلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

حزب الله يعلق

وفي السياق نفسه، علق حزب الله عبر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب عن “حزب الله” الدكتور إبراهيم الموسوي، الذي قال في بيان “لم نفاجأ أبدا بمنطق السفاهة والاستعلاء الأمريكي الذي عبر عنه موفد الوصاية الأمريكية توم براك بحق الإعلاميين اللبنانيين في القصر الجمهوري والإهانة الفادحة التي وجهها إليهم، فهذا الموفد يجسد بأمانة مطلقة حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية وجوهر الفلسفة العدوانية المتوحشة التي تأسست عليها”.

وأضاف الموسوي أن “المفاجأة الحقيقية كانت في أداء القيمين على الإعلام في القصر الذين لم يبادروا إلى طرد هذا المندوب حفظا لكرامة الإعلاميين والقيمة الوطنية”.

ودعا الحكومة والسلطات المعنية، وخصوصاً وزارتي الإعلام والخارجية، إلى “استدعاء السفيرة الأمريكية وتوبيخها والاحتجاج على ما ألحقه ممثل بلادها بلبنان واللبنانيين من إهانة موصوفة.”

اتحاد الصحفيين والصحفيات

من جانبه، أدان اتحاد الصحفيين والصحفيات في لبنان بشدة التصريحات “المهينة” في حق الصحفيين التي صدرت عن الموفد الدبلوماسي الأمريكي إلى لبنان.

وقال الاتحاد في بيان له “يرى الاتحاد أن كلام براك في حق الصحفيين لا يمكن اعتباره زلة لسان أو موقف فردي، بل يعكس فوقية مرفوضة في التعاطي مع الجسم الإعلامي وتحقيرًا ضمنيا لجوهر العمل الصحفي”.

وأضاف البيان “كما يعكس مضمون كلامه فوقية استعمارية متأصلة ضدّ شعوب المنطقة وانتهاكا صارخا لأبسط قواعد اللياقة الدبلوماسية، والقيم التي يفترض أن تمثلها الدبلوماسية بشكل عام وعلى رأسها احترام حرّية الصحافة وحق الناس في المعرفة”.

وطالب الاتحاد براك بتقديم اعتذار رسمي وعلني عما بدر منه تجاه الصحفيين، كما طالب السفارة الأمريكية في بيروت بموقف تجاه هذه التصرفات غير المقبولة، ودعت وسائل الإعلام اللبنانية والعربية إلى مقاطعة أنشطته ومؤتمراته الصحافية إلى حين اعتذاره.