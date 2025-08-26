بالفيديو مظاهرات غاضبة في تل أبيب.. “نتنياهو يضع العراقيل أمام صفقة تبادل”

تظاهر العشرات من الإسرائيليين بشوارعَ عدة في تل أبيب، وأغلقوا شارع “أيالون”، مع انطلاق احتجاج جديد يدعو إلى إنهاء الحرب في غزة وإعادة الأسرى، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.

وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين في بيان، إن حكومة نتنياهو تخوض حربا “دون أهداف واضحة” في قطاع غزة.

وأضافت في بيانها أن نتنياهو قرر التضحية بالرهائن من أجل البقاء على رأس السلطة.

وقالت هاجيت تشين، والدة الجندي الأسير إيتاي تشين: “ما نشهده الآن هو فخ يُدبَّر للشعب، ونحن قادرون على إعادة أبنائنا إلى ديارهم”.

من جانبها، اتهمت عيناف تسنغاوكر، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، بوضع العراقيل أمام صفقة تبادل، وناشدت الإسرائيليين النزول إلى الشوارع للتظاهر.

وقالت عيناف: “نتنياهو، لماذا تتلكأ؟ إذا كان إنهاء الحرب أولوية بالنسبة لك، فعليك أن تضع مبادئ عملية لتحقيق ذلك، لا أن تواصل إفشال الصفقات”.

وقال يهودا كوهي وهو والد أسير إسرائيلي بغزة: “شعب إسرائيل معنا، وسنثبت مجددا أننا جميعا نريد إنهاء الحرب”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن منظمي التظاهرة أنه ستُرفع أعلام ضخمة أمام سفارة الولايات المتحدة في تل أبيب عند الساعة السادسة والنصف مساءً، في خطوة رمزية تهدف إلى لفت أنظار الإدارة الأمريكية.