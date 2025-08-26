شاهد: رسالة مصورة من كيب تاون.. الفلسطينيون وقفوا معنا واليوم نرد الدينَ

في محاضرة مؤثرة ألقتها ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا السابقة، في مدينة كيب تاون، قالت: “إن جمال الإسلام أنه لا يختار تعزيز الظلم ضد أي شخص، باستثناء أولئك الذين يروجون للكراهية والظلم”.

وأضافت أن من واجب كل المسلمين تعزيز المعرفة بالإسلام ودراسة تعاليمه الأساسية.

وأكدت الوزيرة السابقة على ضرورة احترام الأديان الأخرى، حيث نددت بالاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون واليهود والبوذيون على حد سواء، وصولًا إلى ما يتعرض له الفلسطينيون من اضطهاد.

وشددت على ضرورة دعم كل المضطهدين في العالم، وليس فقط أولئك الذين ينتمون إلى ديننا.

@aljazeera_mubasher “جمال الإسلام أنه لا يختار تعزيز الظلم”.. محاضرة مؤثرة لوزيرة خارجية جنوب_إفريقيا السابقة في كيب تاون الجزيرة_مباشر غزة ♬ الجزيرة مباشر – orijinal ses – الجزيرة مباشر

واعتبرت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا السابقة، أن الهجوم على قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر 2023، كان السبب الذي دفع بلادها إلى رفع دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وتابعت الوزيرة السابقة بالقول إن القتل والتدمير لأكثر من 300 مدرسة و30 جامعة، إضافة إلى المكتبات والمراكز الثقافية والعيادات، وقتل الآلاف من المدنيين، دفع بلادها إلى رفع دعوى ضد إسرائيل بتهم الإبادة الجماعية.

وشددت على أن الشعب الفلسطيني لا يحتاج إلى شكر جنوب إفريقيا على هذه الخطوة، لأن الفلسطينيين دربوا مقاتلي جنوب إفريقيا من أجل الحرية خلال حقبة الفصل العنصري، ولهذا ـ كما قالت ـ هم ليسوا بحاجة لشكر جنوب إفريقيا على واجبها في الوقوف إلى جانبهم في وقت محنتهم.

يُذكر أن جنوب إفريقيا رفعت، في ديسمبر/ كانون الأول 2023، دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.