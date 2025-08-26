شاهد: سيناتور بالكونغرس..”أشعر بالاشمئزاز من قصف إسرائيل لمستشفى في غزة”

حثت جين شاهين، السيناتور الديمقراطية البارزة في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على ضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة، وذلك بعد غارة جوية استهدفت مستشفى ناصر وأدت إلى مقتل عشرين شخصاً بينهم خمسة صحفيين.

وأضافت جين شاهين للصحفيين خلال اتصال من بيروت “أنا شخصيا أشعر بالاشمئزاز من القصف في غزة ومن مقتل الصحفيين، وأعتقد أن هذا يجب أن يتوقف الآن”.

شاهين التي تقوم بجولة في الشرق الأوسط ضمن وفد أمريكي يزور المنطقة للقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، قالت في وقت سابق، إن الكونغرس أخفق في اتخاذ ما يلزم لمنع المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن الحصار الإسرائيلي المفروض على دخول المساعدات هو السبب المباشر لتجويع السكان.

The reality is that we have people dying because they are systematically being starved to death, because Israel is refusing to allow in the humanitarian aid that people need to stay alive. pic.twitter.com/acjVRuOxYc — Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) August 24, 2025

وتابعت جين شاهين في تصريحات لشبكة “سي بي إس” الأمريكية، بأن ما يحدث في قطاع غزة “وصمة عار مخزية على الإنسانية أن يُسمح بحدوث هذا، وأن تسمح إسرائيل باستمراره”.

يأتي موقف السيناتور الأمريكية، في وقت أصبح فيه الديمقراطيون في الكونغرس، أكثر صراحة في انتقادهم لطريقة إدارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للحرب على قطاع غزة.