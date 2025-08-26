شاهد صور صادمة لتحطم مروحية إطفاء فرنسية داخل بركة ماء

شهدت مدينة روسبوردان (غربي فرنسا)، مساء الأحد، 25 أغسطس، حادثاً غريباً حين سقطت مروحية في إحدى بحيرات المنطقة، أثناء محاولتها المشاركة في إخماد حريق بأحد المنازل.

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة تحطم المروحية حيث كانت تحاول ملء خزانها المخصص لألف لتر من المياه عندما ارتطمت بسطح الماء، فانحنت مؤخرة الطائرة قليلاً قبل أن تفقد توازنها وتدور بشكل مفاجئ، لتسقط في ثوانٍ معدودة على سطح البحيرة، بينما كان على متنها رجلان.

سلامة الطاقم

نقلت مواقع فرنسية بينها “20 دقيقة”، أنه على الرغم من الصدمة القوية، تمكن الطيار وضابط الإطفاء المرافق له من السباحة والوصول إلى الضفة، قبل أن يتم نقلهم إلى المستشفى.

كما جرى إسعاف ميكانيكي الشركة المالكة للمروحية، الذي كان يتابع المهمة من ضفة البحيرة لحظة الحادث، وغادر الثلاثة المستشفى في الليلة نفسها بصحة جيدة.

ولا تزال ملابسات الحادث غير واضحة، واكتفت محافظة فينستير بوصفه بـ “حادث طيران”، مؤكدة أن الأحوال الجوية كانت مثالية قائلة: “لا رياح والسماء صافية، مما جعل سطح الماء يبدو كمرآة عاكسة”.

وأضافت أن التحقيقات ستكشف لاحقًا عن الأسباب الدقيقة التي أدت إلى هذا السقوط المفاجئ.