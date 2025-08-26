شاهد: لحظة إلقاء الاحتلال قنبلة صوتية على نساء وأطفال داخل صالون حلاقة في رام الله

أظهر تسجيل مصور محاصرة قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من النساء داخل محل حلاقة في رام الله، اليوم الثلاثاء، وإلقاء قنبلة صوتية عليهم.

ويوثق الفيديو لحظة إلقاء القنبلة الصوتية داخل المحل، وتصاعد دخان كثيف وحالة من الذعر والصراخ بين النساء الموجودات، اللواتي حاولن الاحتماء داخل المكان.

يأتي حادث محاصرة النساء داخل محل الحلاقة وسط تصعيد عسكري في رام الله، حيث أصيب 18 فلسطينيا بينهم طفل ومسن بجروح واختناق جراء اقتحام قوات الاحتلال للمدينة، حسب وكالة وفا والهلال الأحمر الفلسطيني.

واعتقل الاحتلال 3 مواطنين وأطلق الرصاصات المطاطية على مركبة صحفيين، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح المباني وقمعوا مشاركين في فعالية لاسترداد جثامين الشهداء بالبيرة.

وتشهد الضفة الغربية، بالتزامن مع الحرب على غزة، اقتحامات واعتداءات متواصلة أسفرت عن مقتل وإصابة واعتقال آلاف الفلسطينيين.