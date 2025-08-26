شاهد لحظة استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية في خان يونس

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 24 فلسطينيا جراء استهداف إسرائيل لمناطق في قطاع غزة المحاصر.

وقال إن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، واستشهد فلسطيني جراء استهداف إسرائيلي لمنطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن 15 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي لقطاع غزة منذ منتصف الليل، كما أصيب عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة، أن 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 62، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب وادي غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

شهداء وجرحى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون منذ فجر اليوم الثلاثاء، بقصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت منزلين بمخيم الشاطئ، وشارع الجلاء بمدينة غزة، مما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وقالت إن طفلا استشهد، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلا لعائلة زقوت في شارع الصفطاوي بشمال غرب غزة.

كما استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال منزلين في حي الصبرة ومفترق الغفري بمدينة غزة، ولا يزال هناك 5 مفقودين تحت الأنقاض.

استهداف النازحين

وقالت إن طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” استهدفت مدرستي الزيتون والمجدل، اللتين تؤويان عائلات نازحة بعدة قنابل، وإن الاحتلال يواصل نسف منازل بشمال غزة، باستخدام عربات عسكرية مفخخة.

وأشارت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض، بينهم أطفال، جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة “أبو زبيدة” في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن بالرصاص في محور نتساريم.

وذكرت أن مواطنا وزوجته استشهدا، وأصيب عدد آخر، عقب استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة الداية بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

واستشهدت امرأتان، وأصيب آخرون، بقصف الاحتلال مستودعا يؤوي نازحين في شارع عكيلة بدير البلح، ويواصل الجيش إطلاق نيرانه على شمال مدينة خان يونس بجنوب القطاع.

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق

يأتي ذلك في وقت قالت فيه الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، إن تحقيق إسرائيل بشأن قصف مستشفى ناصر في قطاع غزة، يجب أن “يخلص إلى نتائج”.

وأكدت الأمم المتحدة، ضرورة الوصول إلى “نتائج” في التحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه أمس الاثنين إثر استشهاد 20 فلسطينيا بينهم خمسة صحفيين جراء قصف قواتها لمستشفى ناصر في قطاع غزة.

"يدين أمين عام الأمم المتحدة بشدة، قتل فلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي ضرب مستشفى ناصر في خان يونس في غزة.

من بين القتلى عاملون في المجال الطبي وصحفيون.

ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في عمليات القتل هذه". -المتحدث باسم الأمم المتحدةhttps://t.co/IXlyAWxpmc pic.twitter.com/bfUVDxqR2V — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 25, 2025

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ثمين الخيطان للصحفيين في جنيف “سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت تحقيقات في أعمال قتل مشابهة.. لكن على هذه التحقيقات أن تخلص إلى نتائج”.

وشدد المتحدث باسم المكتب على الحاجة إلى “إحقاق العدالة”، وقال “لم نر نتائج أو إجراءات محاسبة بعد”.