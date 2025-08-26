شاهد لحظة استهداف قوات الاحتلال شقة سكنية في خان يونس

أفاد مراسل الجزيرة، اليوم الثلاثاء باستشهاد، 24 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم، جراء استهداف إسرائيل لمناطق في قطاع غزة المحاصر.

وقال إن قوات الاحتلال نسفت عددا من المنازل في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، في حين استشهد فلسطيني جراء استهداف إسرائيلي لمنطقة البصة بدير البلح وسط قطاع غزة.

وذكر مراسل الجزيرة مباشر، أن 15 فلسطينيا استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ منتصف الليل، كما أصيب عدد من الفلسطينيين، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في غزة.

وذكرت مصادر طبية في مستشفى العودة، أن 15 فلسطينيا استشهدوا وأصيب 62، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب وادي غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

شهداء وجرحى

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عددا من الفلسطينيين استشهدوا وأصيب عدد آخر، منذ فجر اليوم الثلاثاء، في قصف طائرات الاحتلال الحربية أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وذكرت أن قوات الاحتلال استهدفت منزلين بمخيم الشاطئ، وشارع الجلاء بمدينة غزة، ما أدى لاستشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وقالت إن طفلا استشهد، وأصيب آخرون، جراء استهداف طائرات الأباتشي منزلا يعود لعائلة زقوت في شارع الصفطاوي شمال غرب غزة.

كما استشهد 5 مواطنين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلين في حي الصبرة ومفترق الغفري بمدينة غزة، ولا يزال هناك 5 مفقودين تحت الأنقاض.

استهداف النازحين

وقالت إن طائرة مسيرة من نوع “كواد كابتر” استهدفت مدرستي الزيتون والمجدل، اللتين تؤويان عائلات نازحة بعدة قنابل، فيما يواصل الاحتلال نسف منازل شمال غزة، باستخدام عربات عسكرية مفخخة.

وأشارت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين، إضافة إلى عدد من المفقودين تحت الأنقاض، بينهم أطفال، في قصف الاحتلال منزلا يعود لعائلة أبو زبيدة في مخيم البريج وسط القطاع، كما استشهد مواطن بالرصاص في محور نتساريم.

وذكرت أن مواطن وزوجته استشهدا، وأصيب عدد آخر، عقب استهداف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال خيمة تؤوي نازحين من عائلة الداية بمنطقة السوارحة غرب النصيرات.

واستشهدت سيدتان، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال مستودعا يؤوي نازحين في شارع عكيلة بدير البلح، ويواصل إطلاق نيرانه شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع.

الأمم المتحدة تطالب بتحقيق

يأتي ذلك في وقت طالبت فيه الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بأن تحقيق إسرائيل بشأن قصف مستشفى ناصر في قطاع غزة، يجب أن “يخلص إلى نتائج”.

وأكدت الأمم المتحدة، ضرورة الوصول إلى “نتائج” في التحقيق الذي أعلنت إسرائيل فتحه أمس الاثنين إثر استشهاد 20 فلسطينيا بينهم خمسة صحفيين في قصف لقواتها على مستشفى ناصر في قطاع غزة.

"يدين أمين عام الأمم المتحدة بشدة، قتل فلسطينيين اليوم في قصف إسرائيلي ضرب مستشفى ناصر في خان يونس في غزة.

من بين القتلى عاملون في المجال الطبي وصحفيون.

ويدعو إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في عمليات القتل هذه". -المتحدث باسم الأمم المتحدةhttps://t.co/IXlyAWxpmc pic.twitter.com/bfUVDxqR2V — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) August 25, 2025

وقال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية (ثمين الخيطان) للصحفيين في جنيف “سبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت تحقيقات في أعمال قتل مشابهة.. لكن على هذه التحقيقات أن تخلص إلى نتائج”.

وشدد المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية على الحاجة الى “إحقاق العدالة. لم نر نتائج أو إجراءات محاسبة بعد”.