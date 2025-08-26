شاهد: نجم هوليودي يدعو ترامب لوقف الحرب.. “غزة تتضور جوعا.. افعلوا شيئا”

وجه الممثل الأمريكي الشهير مارك روفالو، رسالة شديدة اللهجة إلى الجهات المعنية حول العالم، بدءًا من رئيس بلاده دونالد ترمب، والدول الأوروبية، للتدخل العاجل عبر “خطوات ملموسة” لوقف حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفاً ما يحصل بأنه كارثة من صنع البشر، وجريمة ضد الإنسانية.

وظهر الممثل الأمريكي في فيديو نشره عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” يوم الأحد تحدث فيه عن الوضع الإنساني المأساوي في غزة، وقال: “إن ما تشهده غزة ليس كارثة طبيعية أو جفافاً، بل جريمة من صنع البشر لقتل المدنيين، ترتكبها إسرائيل وجيشها”.

وأوضح روفالو المرشح لجائزة الأوسكار ونجم فيلم “المنتقمون” أن إسرائيل تمتلك وتخزّن الطعام والمساعدات الإنسانية على الجانب الآخر من الحدود، فيما تمنع وصول أي طعام إلى الجانب الآخر، أي مناطق تواجد الفلسطينيين، وهذا أمر جنوني.

وطلب النجم العالمي من الجميع ألا يتركوا أهل غزة يموتون جوعا، وأن يستمروا في رفع الصوت حتى يعمّ السلام ويتوقف قتل الأطفال، لأن “أكثر من 80% من الضحايا في هذه الحرب هم من المدنيين، وهذا مروّع”.

كذلك وجّه رافالو رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلاً: “الرئيس ترامب تحرّك وافعل شيئاً، تقول إنك تهتم بالمجاعة ووقف الحرب، افعل شيئاً”.

واختتم الممثل المعروف عنه حملته المستمرة لدعم غزة ومطالبته بوقف الحرب فيها قائلاً: “هل سنجلس ونشاهد هذا الأمر يحدث؟ إنه أمر جنوني ويفطر القلب، افعلوا شيئاً”.