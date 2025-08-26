من أكبر 10 مساهمين.. الصندوق النرويجي ينسحب من كاتربيلر الأمريكية بسبب الانتهاكات في غزة

أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي، الأضخم في العالم، أنّه تخلّى عن حصصه في المجموعة الأمريكية لمعدّات البناء “كاتربيلر” بسبب ضلوع جرّافاتها في انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة.

وقال الصندوق في بيان، أمس الاثنين، إنه “لا شكّ في أنّ منتجات كاتربيلر تُستخدم لارتكاب انتهاكات واسعة النطاق وممنهجة للقانون الإنساني الدولي في القطاع الفلسطيني المدمّر من جرّاء الحرب الإسرائيلية عليه منذ ما يقرب من عامين”.

توصيات مجلس الأخلاقيات

وأوضح الصندوق المملوك للبنك المركزي النرويجي أنّه قرّر التخلّي عن هذه الحصص بناء على توصية من مجلسه للأخلاقيات.

وبحسب مجلس أخلاقيات الصندوق فإنّ “الجرافات التي تصنّعها كاتربيلر تُستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية للتدمير غير القانوني والواسع النطاق لممتلكات فلسطينية”.

وقال إنّ المجموعة الأمريكية “لم تنفّذ أيّ إجراءات لمنع هذا الاستخدام”، ولم تردّ شركة كاتربيلر في الحال على سؤال طرحته عليها وكالة الصحافة الفرنسية للتعليق على هذه المعلومات.

استثمارات ضخمة بشركات في العالم

وصندوق الثروة السيادي النرويجي البالغة قيمته نحو 1.9 تريليون دولار تغذيه عائدات الصادرات النفطية للدولة الاسكندنافية الغنية بمصادر الطاقة، ولديه استثمارات في أكثر من 8600 شركة في العالم.

وكان الصندوق أحد أكبر المساهمين العشرة في كاتربيلر، وله 1.2% من رأس مالها، أي ما يعادل 2.4 مليار دولار.

انسحاب من بنوك إسرائيلية

وفي بيانه، أعلن الصندوق أنّه انسحب أيضا من 5 بنوك إسرائيلية متّهمة بتمويل بناء مستوطنات غير قانونية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

والمصارف الإسرائيلية الخمسة هي “بنك فيرست إنترناشونال الإسرائيلي، فيبي هولدنغز، بنك لئومي، مزراحي تفحوت، وبنك هبوعليم”.

وكان الصندوق قد أعلن في مطلع أغسطس/آب الجاري التخلي عن استثماراته في 11 شركة إسرائيلية لتورّطها في الحرب الدائرة في غزة.