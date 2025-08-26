قيادي في حماس للجزيرة مباشر: لا سلاح يُسلَّم ما دام الاحتلال قائما على أرضنا (فيديو)

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، أن الحركة لن تتخلى عن سلاحها قبل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما تطرق مرداوي في حوار مطول على قناة الجزيرة مباشر، خلال مشاركته في برنامج المسائية، مساء يوم الاثنين، إلى تطورات الحرب في غزة.

وعن استهداف مجمع ناصر الطبي، الذي أوقع عشرين شهيداً بينهم أطقم دفاع مدني وصحفيون، أكد محمود مرداوي أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي مستمرة ولم تتوقف منذ عامين، ولم تستثنِ أحداً: “المشهد جاء بشكل واضح ومباشر، والهدف يعمل في مجال الأصل أنه محمي دولياً، صحفيون يريدون نقل المعلومة والخبر للعالم، والعدو لا يريد أن يُغطى، يريد أن يرتكب الجرائم ويقتل الناس جوعاً وقصفاً دون أن يرى أحد أو يسمع حتى، هذه ليست سابقة، إنما جريمة تضاف إلى الجرائم التي سبقت.”

وتساءل مرداوي عن سر الصمت العربي تجاه ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم مستمرة: “السؤال الكبير ما هو الموقف العربي العملي وليس الإعلامي في مواجهة هذه الجرائم؟ الشعب الفلسطيني جزء من هذه الأمة العربية والإسلامية، والعالم كله وضع قانوناً إنسانياً دولياً يحمي الشعوب ويحمي الصحافيين والممرضين والدفاع المدني، لكن العدو يواصل جرائمه بدعم سياسي وعسكري من الولايات المتحدة.”

الدور الأمريكي وشراكة الغرب

واتهم مرداوي واشنطن بالتواطؤ المباشر في ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الدعم العسكري المتواصل: “كل هذه الصواريخ وهذه المتفجرات وهذه الطائرات التي تلقي هذا السلاح من البحر والبر والجو هي أمريكية، فبالتالي أمريكا شريك في هذه الجريمة، وينبغي عليها أن تتخذ موقفاً، فهي الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تقول لهذا العدو: إلى هذا الحد قف، هذا تجاوز لكل ما يمكن أن يقبله العالم.”

وأضاف أن الموقف الأوروبي، رغم تقدمه إعلامياً، لم يترجم إلى إجراءات: “حتى اللحظة لم تعاقب أي دولة أوروبية هذا الكيان أو تصفه بما يليق به، بينما الدماء تسيل وتجري الإبادة.”

سلاح المقاومة

وحول مطالب الاحتلال بتسليم السلاح، رد القيادي في حماس بلهجة حاسمة: “عدو ينسحب من أرضنا المحتلة وينهي احتلاله ويوقف جرائمه وإبادته وعمليات التجويع والتعطيش، ثم لا يكون هناك مبرر للسلاح، أما طالما أن هذا العدو يعتدي وينكل، لا يمكن لشعب على أرضه وفي وطنه، وهو محتل ويُقتل وتُسلب مقدراته وتزهق أرواح أبنائه ونسائه، أن يسلم سلاحه.”

وأوضح أن المقاومة استجابت للوسطاء: “المطلوب كان من المقاومة أن تستجيب للوسطاء، وهي فعلت ذلك في القاهرة، ووافقت على المقترح الذي جاء بموافقة أمريكية، لكن العدو رفض، وهو الذي يبتدع المعيقات حتى تتعثر كل المسارات السياسية.”

وعن فرص التوصل إلى صفقة قريبًا، قال مرداوي: “التصريحات التي نسمعها تريد فقط شراء الوقت، نتنياهو يصرح أحيانًا أنه سيرسل الوفد، وأحيانًا يقول نريد أن نعدل على الوفد، وفي إطلالة أخيرة قال نريد أن نرسل من خلال مسؤول سياسي في مكتبه الوفد إلى مكان ثالث، حتى يدير الظهر للجهود المصرية والقطرية ويبحث عن مسار جديد لعرقلة الاتفاق.”

ونفى مرداوي ما تردد عن قرب إتمام الاتفاق: “حتى اللحظة لم يأتِ أي رد على الموافقة التي قدمناها على المقترح الذي عرض في القاهرة ووافقنا عليه”، واتهم نتنياهو بالتدليس من خلال “مصادر سياسية للتضليل وشراء للوقت، وذر للرماد في عيون عوائل الأسرى.”

وعن إمكانية قبول وسطاء آخرين غير مصر وقطر، أكد مرداوي تمسك الحركة بجهود القاهرة والدوحة: “نحن نتمسك بالوساطة القطرية والمصرية تحديدًا، ولا نرى أن هناك سببًا للتأخير سوى نتنياهو، والهدف استمرار الحرب لأسباب سياسية داخلية.”

ورغم تعثر المباحثات، شدد مرداوي على أن المفاوضات ستبقى المسار الصحيح.

في ختام حديثه، أكد مرداوي مجددًا أن سلاح المقاومة خط أحمر ولا يمكن تسليمه بأي حال من الأحوال: “نتنياهو قاتل وحكومته إرهابية تمارس الإرهاب، ولا تبحث عن مبررات، أما نحن فلن نتخلى عن أرضنا ولا عن حقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نسلم سلاحنا لأحد طالما أن الاحتلال يجثم على أرضنا، ومن حقنا أن ندافع عن أنفسنا.”