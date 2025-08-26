“كيف تهزم إسرائيل”.. كتاب منسوب للسنوار باللغة الروسية

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن كتابا جديدا صدر في روسيا وبيلاروسيا يحمل عنوان “كيف تهزم إسرائيل”، نسبت كتابته إلى قائد حركة حماس في غزة، الشهيد يحيى السنوار، والذي تتهمه إسرائيل بالتخطيط لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وذكرت تقارير إعلامية أن الكتاب صدر باللغة الروسية عام 2025 عن دار النشر الروسية “رودينا”، التي سبق أن نشرت مؤلفات وصفت في إسرائيل بأنها تحمل طابعا معاديا لليهود.

وبحسب القوانين الروسية، فإن جميع الكتب التي تصدر يجب أن تحظى بموافقة السلطات، وهو ما حصل عليه هذا الإصدار الذي أتيح توزيعه في المكتبات الورقية والإلكترونية داخل روسيا.

وفي التعريف بالكتاب المنشور على المتاجر الإلكترونية، وُصف السنوار بأنه “تشي غيفارا الفلسطيني” و”جنرال الأحرار”، كما جاء في النص أن السنوار “يعد من أبرز القادة العسكريين العرب في الجيل الجديد، وهو من بادر إلى إطلاق عملية (طوفان الأقصى) وقاد معارك الدفاع عن غزة بين عامي 2023 و2024″.