ماذا قال الذكاء الاصطناعي عن اضطراب ما بعد الإجازة (شاهد)

تطرّق برنامج “مع الحكيم”، إلى ظاهرة شائعة يغفل عنها كثيرون، ألا وهي متلازمة ما بعد الإجازة (Post-Vacation Blues)، التي يعاني منها موظفون حول العالم عند العودة المفاجئة من الإجازة إلى ضغوط العمل والمسؤوليات اليومية.

وأشارت فقرة الذكاء الاصطناعي في البرنامج إلى أن هذه الحالة تتصف بالتعب، وضعف التركيز، والانسحاب الاجتماعي، وأحيانا نوبات قلق مصحوبة بخفقان وتسارع في التنفس.

وتشير الدراسات غير الرسمية إلى أن نحو 50% من الموظفين يعانون من درجات مختلفة من هذه المتلازمة، وتتأثر شدتها بعوامل مثل مدة الإجازة، وطبيعة المكان، والثقافة المجتمعية، والوضع الاقتصادي للفرد.

مشهد واقعي

وخلال الفقرة، تم عرض مشهد واقعي لموظف يعود من إجازة طويلة ويجد صعوبة في التركيز والتفاعل مع زملائه، حيث لاحظت الفرق سلوكه المنسحب وتهربه من الاجتماعات والدعوات الاجتماعية.

وقدم الذكاء الاصطناعي نصائح عملية للتأقلم مع هذه الحالة، منها تقسيم المهام الكبيرة إلى خطوات صغيرة، وإعطاء النفس وقتاً للتأقلم، وعدم التردد في استشارة الطبيب النفسي عند الحاجة.

وختمت الفقرة بالتأكيد على ضرورة الانتباه لإشارات الجسم وطلب الدعم المتخصص عند ظهور أي أعراض نفسية أو جسدية بعد الإجازة.