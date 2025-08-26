ماكرون يرد على رسال نتنياهو

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لفرنسا بالتقاعس في مكافحة معاداة السامية، تمثل “إهانة” للشعب الفرنسي بأسره، داعيا نتنياهو إلى وقف ما وصفه بـ”الهروب القاتل نحو الأمام” في غزة.

وفي رسالة نشرت صحيفة “لوموند” مضمونها الثلاثاء، شدد ماكرون على أن “اتهامات التقاعس هذه في وجه آفة نكافحها بكل قوانا هي غير مقبولة وتشكل إهانة لفرنسا بأكملها”، مؤكدا ضرورة عدم تسييس الجهود المبذولة في هذا المجال.

وأضاف الرئيس الفرنسي “أدعوكم رسميا إلى الكف عن الهروب القاتل وغير القانوني إلى الأمام في حرب دائمة في غزة، تعرض بلدكم للمهانة وتضع شعبكم في طريق مسدود، وإلى التوقف عن إعادة استيطان الضفة الغربية غير القانونية وغير المبررة”.

تأتي رسالة ماكرون في خضم توتر متزايد بين باريس وتل أبيب، على خلفية الحرب في غزة وسياسات الاستيطان في الضفة الغربية، وسط انتقادات أوروبية ودولية متصاعدة للحملة الإسرائيلية المستمرة منذ أشهر.

وكان نتنياهو، قد وجه رسالة لماكرون قبل أسبوع، اعتبر فيها أن دعوة ماكرون للاعتراف بفلسطين كدولة تؤجج “نار معاداة السامية”، في حين ردت فرنسا بالقول إنها لا تحتاج دروسا في محاربة معاداة السامية.

ودعا نتنياهو فرنسا إلى “استبدال الضعف بالفعل، والتساهل بالحزم، وأن يتم ذلك قبل موعد واضح: رأس السنة العبرية في 23 سبتمبر/أيلول المقبل”.