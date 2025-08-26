هيئة البث: الجيش المصري يرسل تعزيزات إلى سيناء بالتنسيق مع إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش المصري بدأ مؤخرًا في إرسال تعزيزات عسكرية إلى شمال سيناء، في إطار ما وُصف بالاستعداد لحملة “مركبات غدعون 2”.

ونقلت هيئة البث، الاثنين، عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قوله: “إن دخول أي قوات أو قدرات عسكرية إلى سيناء يتم فقط بالتنسيق الكامل مع الجيش الإسرائيلي والقيادة السياسية”.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، خصوصًا مع استمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، ما يثير مخاوف من موجات نزوح أو اختراقات أمنية محتملة عبر الحدود المصرية.

والأربعاء الماضي، وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على خطة احتلال مدينة غزة ومهاجمتها في عملية عسكرية تحمل اسم عربات جدعون 2، رغم جهود الوسطاء للتوصل إلى اتفاق للتهدئة.

والأحد، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، نتنياهو، من أن احتلال مدينة غزة قد يشكل خطرا شديدا على حياة الرهائن (الأسرى)، داعيا إياه لقبول صفقة تبادل الأسرى المطروحة حاليا، والتي قبلتها حركة المقاومة الإسلامية حماس.