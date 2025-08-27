شاهد: أنصار الله تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخ باليستي

تبنت جماعة أنصار الله اليمنية، الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي من نوع “فلسطين 2″.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع في بيان “حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتعليق حركة المطار”.

وأضاف أن “ما يعانيه الفلسطينيون في غزة من تجويع وحصار وعدوان يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسؤولية دينية وتاريخية بضرورة التحرك لإنهاء المجاعة ورفع الحصار ووقف العدوان”.

وتأتي هذه العملية بعد أيام من تصعيد متبادل بين اليمن وإسرائيل. ووفق موقع فلايت رادار، تعطلت الملاحة الجوية في مطار بن غوريون بتل أبيب نتيجة إطلاق الصاروخ، فيما دوت صفارات الإنذار في مناطق إسرائيلية عدة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض الصاروخ، موضحا في بيان “إثر انطلاق صفارات الإنذار في عدد من مناطق إسرائيل، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن”.

ويأتي هذا الهجوم بعد ثلاثة أيام من غارات إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء، استهدفت منشآت مدنية من بينها محطة الكهرباء الرئيسية في حزيز وشركة النفط، ما أدى إلى دوي انفجارين في المدينة.