استشهاد العداء الفلسطيني علام العمور قرب مركز توزيع مساعدات جنوبي خان يونس

أفادت مصادر للجزيرة مباشر، باستشهاد العداء الفلسطيني علام العمور الحاصل على برونزية بطولة أندية غرب آسيا للشباب قرب مركز للمساعدات جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونعى الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى، العداء الشهيد، وقال في بيان على فيسبوك “بمزيد من الحزن والأسى ينعى الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى العداء الشاب علام العمور، الذي ارتقى إلى جوار ربه شهيدًا”.

عاجل | مصادر للجزيرة مباشر: استشهاد العداء الفلسطيني علام العمور الحاصل على برونزية بطولة أندية غرب آسيا للشباب قرب مركز المساعدات جنوبي خان يونس#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/YOu2VM0PJw — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2025

أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي

وقال إن الشهيد كان صاحب الميدالية البرونزية في سباق 3000 متر للشباب في بطولة أندية غرب آسيا، مشيرا إلى أنه قتل أثناء محاولته الحصول على طرد غذائي من بوابات الإغاثة.

وأضاف أنه “لم يكن يتوقع أن تكون نهايته برصاصة في الرأس بدل أن يحمل بيده ما يسد رمق عائلته”، وقال إنه استشهد “تاركًا وراءه قصة مؤثرة وذكرى طيبة في قلوب محبيه وكل من سمع عن إصراره وتفوقه”.

استشهاد امرأة وطفلة

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، باستشهاد 33 فلسطينيا جراء قصف القوات الإسرائيلية المتواصل على قطاع غزة منذ الليلة الماضية، وقال إن الاحتلال شنّ غارات على منازل المواطنين في جباليا النزلة شمالي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر الجزيرة مباشر، باستشهاد امرأة وطفلة وشاب جراء قصف إسرائيلي استهدف النازحين في مخيم القادسية بخان يونس.

وقالت مصادر للجزيرة مباشر، إن فلسطينيا استشهد برصاص قوات الاحتلال قرب محور نتساريم وسط القطاع.

قصف مدفعي متواصل

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أربعة مواطنين من منتظري المساعدات استشهدوا وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غرب مدينة خان يونس.

وقالت إن قصف الاحتلال المدفعي يتواصل على الأحياء الجنوبية من جباليا النزلة شمال غزة، وإن طيران الاحتلال شنّ غارتين على أرض زراعية في منطقة السوارحة غربي مخيم النصيرات وسط القطاع.