البيت الأبيض سيبحث خطة “اليوم التالي” في غزة بحضور ترامب

كشف ستيف ويتكوف، المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، أن البيت الأبيض سيعقد اليوم الأربعاء اجتماعاً بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل بحث خطة شاملة لـ”اليوم التالي” في غزة، لافتاً إلى أن هذه الخطة ستعكس “الدوافع الإنسانية للرئيس ترامب” على حد قوله.

وقال ستيف ويتكوف، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي من تعرقل إنهاء الحرب وتؤخر صفقة إطلاق الرهائن، رغم وجود اتفاق مطروح منذ أسابيع.

وأضاف ويتكوف أن إسرائيل أعلنت تخصيص 600 مليون دولار مساعدات لغزة، وأبدت استعدادها لمواصلة التفاوض في حال تجاوبت الحركة.

وأوضح ويتكوف أن الموقف الرسمي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو رفض أي اتفاق جزئي، والتأكيد على ضرورة عودة جميع الرهائن دفعة واحدة.

وأشار ويتكوف إلى أن الإدارة الأمريكية اقترحت على حركة حماس أن تبدأ بتقديم الطعام والرعاية الطبية للرهائن، والسماح للصليب الأحمر بالدخول إليهم، مؤكداً أن هذا ما يريده الرئيس دونالد ترامب.

وأضاف ويتكوف أن حماس باتت تشير إلى انفتاحها على تسوية، في حين أبدى الإسرائيليون استعدادهم لمواصلة المناقشات.

وتطرق ويتكوف أيضاً إلى إمكانية إنهاء الحرب في قطاع غزة قائلاً: “نعتقد أننا سننهي الحرب في غزة بطريقة أو بأخرى قبل نهاية العام”.

ويتكوف، ورداً على سؤال بشأن مقتل صحفيين في غزة، قال إن مقتل أي مدني يعتبر مأساة مؤسفة، لكنها تحدث في سياق الحرب، مشيراً إلى أن أولوية الرئيس ترامب تبقى إنهاء الصراع.

نتنياهو يعرقل المفاوضات

تتهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بعرقلة التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، مؤكدة أن موافقته على خطة احتلال مدينة غزة عقب قبول الحركة مقترح الوسطاء دليل على سعيه لإفشال الاتفاق.

كانت حركة حماس أعلنت موافقتها والفصائل الفلسطينية على المقترح الذي قدمه الوسيطان قطر ومصر، فيما لم تُبدِ إسرائيل أي رد تجاه تلك الخطوة.

بدوره، قال محمد الحاج موسى، الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي، في مقابلة مع الجزيرة مباشر قبل أيام، إن الاحتلال “يتبع سياسة التعطيل الممنهج للمفاوضات”، كما حدث في كل المرات السابقة، “التي تعاملت خلالها المقاومة بمرونة مع المفاوضات”.

الناطق باسم حركة الجهاد: هذه شروط المقاومة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين#المسائية pic.twitter.com/cfnoGyHiLg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 20, 2025

وأضاف موسى، أن المقاومة عملت دائمًا على “سحب الذرائع من الاحتلال”، لكنه الآن “يعطل المفاوضات بعد إقراره المرحلة الثانية من عملية عربات غدعون”.