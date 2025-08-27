شاهد: لحظات اقتحام قوات الاحتلال بنك فلسطيني واعتقال شاب في الخليل

نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال شاب فلسطيني من داخل أحد البنوك في مدينة الخليل، وذلك بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته الشرطة لحظات اقتحام البنك وإخراج الشاب المعتقل وسط تواجد عناصر الأمن الإسرائيلي.

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إنه جرى اعتقال ناشط من حركة فتح، زاعمة أنه “نفذ عملية إطلاق نار في وقت سابق ويخطط لعمليات أخرى مشابهة”

بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار.. الشرطة الإسرائيلية تنشر مقطع فيديو يوثق اعتقال شاب فلسطيني من داخل بنك في الخليل#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/mW5POHde2D — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 27, 2025

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت الثلاثاء بقيام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي “مستعربون”، باختطاف مواطن من مدينة الخليل.

وقالت الوكالة، إن قوات خاصة اختطفت الأسير المحرر عماد عزات عودة، أثناء اقتحام أحد البنوك وسط مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال التي باشرت بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت في منطقة دوار الصحة.