الأخبار|إسرائيل

شاهد: لحظات اقتحام قوات الاحتلال بنك فلسطيني واعتقال شاب في الخليل

جنود من الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة (الفرنسية)
Published On 27/8/2025

نشرت الشرطة الإسرائيلية، الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة اعتقال شاب فلسطيني من داخل أحد البنوك في مدينة الخليل، وذلك بزعم تنفيذه عملية إطلاق نار.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته الشرطة لحظات اقتحام البنك وإخراج الشاب المعتقل وسط تواجد عناصر الأمن الإسرائيلي.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وقالت القناة السابعة الإسرائيلية إنه جرى اعتقال ناشط من حركة فتح، زاعمة أنه “نفذ عملية إطلاق نار في وقت سابق ويخطط لعمليات أخرى مشابهة”

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية أفادت الثلاثاء بقيام قوات خاصة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي “مستعربون”، باختطاف مواطن من مدينة الخليل.

وقالت الوكالة، إن قوات خاصة اختطفت الأسير المحرر عماد عزات عودة، أثناء اقتحام أحد البنوك وسط مدينة الخليل، بحماية قوات الاحتلال التي باشرت بإطلاق الرصاص الحي، وقنابل الصوت في منطقة دوار الصحة.

المصدر: الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الفلسطينية

إعلان