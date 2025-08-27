الشرع: أولويتنا الاستقرار الأمني في سوريا والتنمية الاقتصادية (فيديو)

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إن أولويات حكومته هو الاستقرار الأمني والتنمية الاقتصادية.

وأضاف خلال افتتاحه الدورة الـ62 لمعرض دمشق الدولي، أن السوريين بدأوا العودة إلى بلادهم لبنائها وإعادة وصل ما انقطع من تاريخها.

وقال الشرع إن الخدمات في البلاد بدأت تتحسن تدريجيا، بما في ذلك الكهرباء والماء والرعاية الطبية، مع مضاعفة معدلات الأجور والرواتب، وتعديل قانون الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، على حد وصفه.

وكشف الرئيس السوري عن “خطط شاملة لزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، إلى جانب إصلاح شامل للقضاء وتطوير التعليم، وإصلاح قطاع النقد والمصارف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة”.

وافتتح الرئيس السوري المعرض الصناعي بمشاركة أكثر من 800 شركة محلية ودولية، تمثل مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والخدمية، بما يعكس الاهتمام السوري بإعادة موقع دمشق كمركز تجاري واستثماري إقليمي ودولي.

الشام مركز تاريخي للتجارة والصناعة

وقال الرئيس الشرع: “لطالما احتلت الشام عبر تاريخها التجاري المراكز المرموقة بين دول العالم، لما قدمته من خدمات ورعاية جعلتها بيئة آمنة لسلامة القوافل التجارية، ومنطقة حيوية مزدهرة على طريق القوافل بين الشرق والغرب”.

وأضاف أن سوريا “اشتهرت بصناعاتها التاريخية من المعادن والنسيج والصناعات الغذائية والسياحية، فكانت مركزا استراتيجيا للتداول التجاري والاستثمار الصناعي لدول عدة، ووصلت منتجاتها لسائر أصقاع الأرض، لا سيما تلك التي تحمل ثقافة وحضارة الأرض”.