بسبب روسيا.. ترامب يرفع الرسوم الجمركية على صادرات الهند إلى 50%

دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على الهند حيز التنفيذ، وأصبحت تبلغ 50% بزيادة 25% على التي فرضها ترامب في 31 يوليو/تموز، وذلك ردا على ما تقول الإدارة الأمريكية، إنه دعم الهند لحرب أوكرانيا من خلال “استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي”.

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية قد أبلغت الهند يوم الثلاثاء بخطط زيادة الرسوم الجمركية إلى 50% على البضائع الهندية، بعد تعثر محادثات التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وذكر الإشعار أن البضائع الهندية التي دخلت للاستهلاك، أو سُحبت من المستودعات للاستهلاك، في الساعة الثانية صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم 27 أغسطس 2025، أو بعدها، ستخضع لرسوم جمركية مشددة.

وستبقي واشنطن حاليا منتجات بعض القطاعات مثل الأدوية والرقائق الإلكترونية، مستثناة من الرسوم الجديدة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن خبراء التجارة قولهم إن صادرات الهند من السلع إلى الولايات المتحدة قد تشهد تراجعا حادا يتراوح بين 40 و45% خلال عامي 2025 و2026 مقارنة بالعام السابق.

وتشكل الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة ما مقداره 2.5% من إجمالي الدخل القومي المحلي.

القطاعات الكثيفة العمالة

وبحسب تقديرات مبادرة أبحاث التجارة العالمية، فإن قيمة الصادرات الهندية إلى السوق الأمريكية قد تهبط إلى نحو 49.6 مليار دولار هذا العام، بعد أن بلغت حوالي 87 مليار دولار في 2024 و2025.

ويعود هذا الانخفاض الكبير إلى أن ما يقارب ثلثي الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة من حيث القيمة سيخضع لتعريفات جمركية بنسبة تصل إلى 50%، الأمر الذي قد يرفع معدلات الرسوم الفعلية إلى أكثر من 60% في بعض فئات المنتجات.

وأكد التقرير أن القطاعات الكثيفة العمالة ستكون الأكثر تضررا من القرار الأمريكي، إذ يُتوقع أن تتراجع صادراتها بنحو 70%، وهو ما قد يهدد بفقدان آلاف فرص العمل في هذه الصناعات، وخصوصا في قطاع الملابس والأحجار الكريمة والمنسوجات والمنتجات الجلدية.

ولم تردّ الهند بشكل رسمي حتى لحظة كتابة الخبر على قرار رفع الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدد مرارا برفع الرسوم الجمركية على الهند، متهما نيودلهي بـ”تأجيج الحرب” في أوكرانيا عبر استمرارها في شراء النفط الروسي.

وفي مقابلة سابقة مع شبكة “سي إن بي سي”، قال ترامب إن منح الهند إعفاءات جمركية على الصادرات الأمريكية “لم يعد كافيا”، نظرا إلى استمرارها في دعم الاقتصاد الروسي عبر استيراد النفط.