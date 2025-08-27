شاهد: غارة إسرائيلية تنشر الرعب في حضانة للأطفال بجنوب لبنان

أظهرت كاميرات مراقبة في إحدى دور الحضانة في قرية تبنين بجنوب لبنان حالة من الرعب والهلع خيمت على الأطفال والمربيات جراء غارة إسرائيلية وقعت يوم الاثنين 25 أغسطس/آب الجاري.

وحسب لقطات الفيديو لم تتضرر أقسام دور الحضانة ولم يصب أي من الأطفال أو العاملين فيها.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان قد نقلت يوم الاثنين عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مقتل شخص بغارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على طريق عين المزراب في تبنين بقضاء بنت جبيل.