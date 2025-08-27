شاهد: متظاهرون غاضبون في أثينا يحرقون العلمين الإسرائيلي والأمريكي رفضاً للإبادة في غزة

تظاهر العشرات من الأشخاص قرب محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة اليونانية أثينا مساء الثلاثاء، تضامنًا مع غزة وتنديدًا بحرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها ضد الفلسطينيين.

المحتجون قاموا بإطلاق الألعاب النارية بالقرب من السفارة الإسرائيلية، كما قاموا بإحراق العلمين الإسرائيلي والأمريكي.

وخلال توجههم إلى السفارة الإسرائيلية، أغلق المحتجون طريقًا رئيسيًا، ما تسبب في تعطيل حركة المرور في المنطقة.

المتظاهرون رددوا شعارات مناهضة لإسرائيل، ودعوا بالحرية لفلسطين وغزة.

قالت وسائل إعلام يونانية إن تظاهرة اليوم بدأت في وقت سابق من حديقة الحرية في العاصمة اليونانية أثينا، حيث شهدت تجمعًا حاشدًا للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد باستمرار نزيف الدم في قطاع غزة.

وبعد انتهاء التجمع، تحرك المتظاهرون في مسيرة نحو السفارة الإسرائيلية.

وتشهد مدن يونانية عدة في الفترة الأخيرة تظاهرة مناهظة لسياسات الإحتلال الإسرائيلي في غزة .

“قتلة المدنيين”

مطلع الشهر أكدت بلدية أثينا، في بيان شديد اللهجة، أنها لن تقبل “دروساً في الديمقراطية من الذين يقتلون الأبرياء”، في إشارة إلى إسرائيل، وذلك على خلفية انتقادات وجهها السفير الإسرائيلي في اليونان، بعد اتهامه السلطات المحلية بالتقاعس عن إزالة رسوم غرافيتي قال إنها “معادية للسامية” وتسيء لمشاعر السياح الإسرائيليين.

Δε δεχόμαστε μαθήματα δημοκρατίας από όσους σκοτώνουν αμάχους. Η Αθήνα, πρωτεύουσα μιας δημοκρατικής χώρας, σέβεται απόλυτα τους επισκέπτες της και υποστηρίζει το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των πολιτών της. Ως δημοτική αρχή της πόλης έχουμε αποδείξει την ενεργή αντίθεση… pic.twitter.com/gQz0oPGotA — Haris Doukas (@h_doukas) August 3, 2025

ورد هاريس دوكاس، رئيس بلدية أثينا، في منشور على منصة “إكس” بالقول: “لقد أثبتنا كسلطة بلدية معارضتنا الفعلية للعنف والعنصرية”، مضيفًا بلهجة شديدة: “لا نقبل أن نتلقى دروسًا في الديمقراطية من أولئك الذين يقتلون مدنيين وأطفالًا في طوابير المساعدات، ومن الذين يتسببون يوميًا في موت العشرات في غزة بالقصف والجوع والعطش”.