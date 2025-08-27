شاهد: مستوطنون يعتدون بوحشية على ناشطين أجانب و أهالي خربة اقويويس جنوب الخليل

أصيب عدد من النشطاء وأهالي منطقة خربة اقويويس جنوب الخليل إثر تعرضهم لاعتداءات من قبل مستوطنين مساء يوم الثلاثاء.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تعاملت مع 4 إصابات، بينهم 3 متضامنات وشاب، جراء تعرضهم للضرب في مسافر يطا، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن أحد النشطاء أن مستوطنين هاجموا المواطنين والمتضامنين معهم في خربة القويويس شرق بلدة يطا، مضيفًا أن المستعمرين اعتدوا على المواطنين والمتضامنين الأجانب، وأصابوا عددًا منهم بجروح ورضوض.

كما أفادت الوكالة أيضاً أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، داهمت قرية أمنيزل شرق يطا، واعتقلت شقيقين، بعد مداهمة منزلهما، والعبث في محتوياته.

يتهم أهالي المنطقة قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحماية المستوطنين الذين يصعدون من اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مسافر يطا، في محاولة لتهجيرهم قسرًا من مساكنهم.