شاهد: ناشطون يقتحمون مقر مايكروسوفت ويعيدون تسمية مبنى باسم مهندسة فلسطينية

اقتحم محتجون مكتب براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت ورئيسها، داخل المقر الرئيسي للشركة في مدينة ريدموند بولاية واشنطن، في تحرك قادته مجموعة ناشطة تُعرف باسم “لا لأزور من أجل الفصل العنصري”.

وخلال الاقتحام، اتهم المحتجون سميث بالضلوع في “انتهاكات لحقوق الإنسان”، وسلموه ما وصفوه بـ”استدعاء رمزي”، مطالبين الشركة بوقف تعاونها مع إسرائيل.

كما أطلقوا على المبنى رقم 34 اسم “مبنى مي عبيد”، تخليدًا لذكرى مهندسة برمجيات فلسطينية قُتلت في غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات تحمل مطالب من أبرزها: قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل، الدعوة العلنية لوقف “الإبادة والتجويع” في غزة، دفع تعويضات للفلسطينيين، وإنهاء التمييز ضد العمال.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة أن مايكروسوفت طلبت من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التدخل للتعامل مع المتظاهرين داخل مقرها.