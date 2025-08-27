عريس غزة زُف شهيدا.. أم محمد سلامة تروي حكاية قلب مكلوم (فيديو)

لم يكن يفصل الصحفي محمد سلامة، البالغ من العمر 25 عاما، عن الزواج بخطيبته سوى أسبوع واحد، لكن صاروخا إسرائيليا أنهى حياته و4 من زملائه، بعد استهدافهم في قصف مجمع ناصر الطبي جنوب قطاع غزة، أول أمس الاثنين.

لم تكن “الكاميرا” بالنسبة لمحمد مجرد أداة عمل، بل كانت عدسته التي تروي قصصا وتوثّق جرائم تُرتكب كل لحظة ضد الأبرياء من أبناء شعبه.

استعد لزفافه

وروت والدة محمد المكلومة، في مقابلة مع الجزيرة مباشر أنه “منذ طفولته كان يحب التصوير والكاميرا، حتى كبر وظل يخرج ويعود ليصور، وتمسك بحلمه حتى أصبح مصورا صحفيا معروفا في مجاله”.

وأوضحت الأم أنه كان قد جهز نفسه للزفاف بعد أسبوع، واستأجر محلا تجاريا فارغا ليقيم فيه مع خطيبته، وقالت “محمد تمنى أن يكون عريسا وكان يجهز لذلك”.

حكت الأم بحزن أنها أعدّت بعض أغراض زفاف ابنها على الصحفية هلا عصفور، التي ارتبط بها نهاية العام الماضي.

كانا معا طوال الحـرب يوثقان القـصـ ـف والمعاناة.. الحـرب تسلب الصحفي #محمد_سلامة من هلا عصفور#الجزيرة_مباشر #غزة pic.twitter.com/8J0NiZOHx2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 25, 2025

كسر العائلة

هرعت الأم نحو مجمع ناصر الطبي فور سماعها خبر استهداف الصحفيين، وقد شعرت أن مكروها أصاب محمدا.

وقالت: “ركضت بنفس واحد من مركز الإيواء حتى المستشفى، وأول ما وصلت قالوا لي: محمد استُشهد وهو في ثلاجة الموتى، ذهبت لأراه، ووالله كان مثل القمر”.

وأضافت: “محمد سند العائلة، كُسر قلبنا برحيله، كل من استُشهدوا صحفيون لم يفعلوا شيئا سوى توثيق جرائم الاحتلال بحق المدنيين”، وزادت الأم أن خطيبته هلا متعبة جدا بعد استشهاده.

تفاصيل الاستهداف

وأفاد إبراهيم سلامة، شقيق الشهيد محمد سلامة، أن محمد منذ صغره كان يحب التصوير ويعشقه، وتخرج في قسم الإعلام عام 2022، وفي بداية الحرب واجه صعوبات كثيرة، لكنه تعب واجتهد حتى وصل.

وأشار إلى أن الصحفي محمد سلامة حُوصر داخل مجمع ناصر في وقت سابق، لكنه لم يستسلم لأنه كان يحب مهنته.

وعن تفاصيل استهداف محمد، قال إبراهيم “استُهدف الصحفي حسام المصري قبله، فهرع إليه محمد ليساعده، وفجأة نزل الصاروخ الثاني واستشهد محمد وحسام، ومريم أبو دقة، ومعاذ أبو طه، وعدد من طواقم الدفاع المدني”.

زُف شهيدا

وعن علاقة محمد سلامة بخطيبته هلا عصفور، أوضح شقيقه إبراهيم أنهما كانا زميلين في العمل، وكانا يخرجان لتغطية الأحداث معا.

عقد الشابان قرانهما في ذكرى ميلاده يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وفي أيامه الأخيرة كانا يتجهزان لزفافهما، لكنه زُف شهيدا قبل أن يكون عريسا.