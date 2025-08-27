غارات إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية جنوب غرب ريف دمشق (فيديو)

قال مراسل الجزيرة مباشر إن الطيران الإسرائيلي شن غارات جوية، مساء الأربعاء، استهدفت ثكنات عسكرية سابقة في جنوب غرب ريف دمشق.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر بالجيش السوري، قوله إن الغارات استهدفت ثكنات عسكرية سابقة، مشيرا إلى أن العملية جزء من سلسلة هجمات إسرائيلية على مواقع عسكرية سورية.

يأتي هذا التصعيد بعد أيام من استهداف القوات الإسرائيلية لوحدات الجيش السوري، حيث أعلنت الحكومة السورية يوم الثلاثاء عن مقتل 6 جنود نتيجة قصف طائرات الاحتلال المسيّرة، فيما قتل مدني يوم الاثنين جراء غارة إسرائيلية على منزله في قرية طرنجة بريف القنيطرة الشمالي.

وتعد هذه الغارات الأخيرة امتدادا للسياسة الإسرائيلية المستمرة في استهداف مواقع عسكرية سورية، وسط توتر متصاعد على طول الحدود الجنوبية للبلاد، فيما تحافظ دمشق على موقفها الرافض لأي اعتداء على أراضيها وسيادتها.