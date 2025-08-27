نتنياهو: نقترب من المرحلة الأخيرة للحرب في غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب في غزة تقترب من مرحلتها الأخيرة المتمثلة في “القضاء النهائي على حركة حماس“، على حد قوله.

وزعم نتنياهو أن “العمليات العسكرية لا تزال تسير ضمن خطط مرسومة رغم طول أمدها”.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات أدلى بها خلال مقابلة مع “بودكاست” أمريكي أمس، أن استمرار الحرب لفترة طويلة “لا يعد أمرا زائدا عن الحد”، مشيرا إلى أن ما يحدث “يغير وجه الشرق الأوسط برمته”، على حد وصفه.

المساعدات الأمريكية والتنسيق الأمني

وأشاد نتنياهو بالدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، معتبرا أنه “مقدر للغاية”، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن العلاقة لا تقتصر على جانب الدعم، إذ قال “نتبادل مع واشنطن معلومات استخباراتية لا تقدر بثمن”.

ورد نتنياهو على الانتقادات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة تنفذ ما تريده إسرائيل، واصفا ذلك بأنه “هراء مطلق”، مضيفا “لا أحد يستطيع إجبار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فعل شيء لا يراه في مصلحة بلاده”.

الخلاف مع بايدن حول رفح

وكشف نتنياهو أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن طالبه بعدم دخول رفح خلال العمليات العسكرية، إلا أنه رفض الالتزام بذلك، قائلا “أخبرته أننا نخوض معركة مستمرة منذ 3500 عام، وسنفعل ما يجب علينا فعله”.

غزة بعد الحرب

وحول مستقبل قطاع غزة، زعم نتنياهو أن الهدف الحالي ليس “تفريغ القطاع من سكانه كما يروج البعض”، وإنما “تحريره من سيطرة حماس“.

وقال إن غزة “يمكن أن يكون لها مستقبل مختلف”، مضيفا “إذا أرادت الولايات المتحدة أن تستثمر فيها فسيكون ذلك أمرا جيدا”.

كما أشار إلى وجود “عدة أفكار مطروحة بشأن غزة”، مبديا استعداده للموافقة ” إذا قررت واشنطن التدخل بشكل مباشر لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب”.