هل التقبيل يسبب تسوس الأسنان؟ العلم يكشف السر وتوصيات للحفاظ على ابتسامتك

كشف تقرير في موقع متخصص في طب الأسنان أن التقبيل في الفم قد يساهم في الإصابة بتسوس الأسنان، خاصة إذا كان يتم من جانب فرد يعاني من مشكلات صحية بالفم.

وأوضح التقرير، الذي نشره موقع (دنتال لايف ستايل) المتخصص في طب الأسنان، أن تسوس الأسنان ذاته ليس معديا، مثل نزلات البرد، غير أن البكتيريا التي تؤدي إلى تسوس الأسنان يمكن أن تنتقل من شخص إلى آخر عبر الاتصال المباشر، كما هو الحال عند التقبيل.

والتسوس هو ثقب في السن يحدث بسبب البكتيريا والأحماض ويؤدي إلى إضعاف مينا الأسنان بمرور الوقت، وقد يحدث هذا عبر سنوات أو عبر فترات أقل، إذ تختلف الحالات من شخص إلى آخر.

هذا ما تفعله قبلة واحدة

وترتفع فرصة انتقال البكتيريا عند التقبيل بالفم، إذ يؤدي إلى انتقال اللعاب، الذي يحمل الملايين من البكتيريا، من شخص لآخر.

وكشفت دراسة نُشرت في مجلة (ميكروبيوم) العلمية أن “قبلة واحدة لمدة عشر ثوانٍ يمكن أن تنقل ما يصل إلى 80 مليون بكتيريا من فم لآخر”، وفق التقرير.

خطورة تقبيل الأطفال على الشفاه

وأوضحت الدراسة أنه إذا كان لدى أحد الأفراد مستويات عالية من البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان، فإنه يمكن بسهولة نقلها إلى شخص آخر، عند تبادل القبلات، خاصة إذا كان الآخر يهمل تنظيف أسنانه بالفرشاة بشكل منتظم، أو يعاني من جفاف الفم، وهي حالة تساعد على انتشار البكتيريا الضارة.

ويحذر التقرير من أن تقبيل الأطفال على الشفاة يزيد من احتمال نقل البكتيريا المسببة لتسوس الأسنان إليهم، علاوة على عادات أخرى تضر بالأطفال والبالغين معا، منها تناول المشروبات من نفس الكوب، واستخدام فرشاة الأسنان من قبل عدة أفراد، والنفخ في الأطعمة والمشروبات.

مؤشرات على انتشار البكتيريا الضارة

ويشير التقرير إلى مؤشرات على انتشار البكتيريا الضارة التي تسبب تسوس الأسنان، ومنها وجود رائحة فم كريهة ومزمنة، ونزيف أو تورم في اللثة، وأسنان متغيرة اللون أو حساسة للأطعمة الباردة، وتراكم واضح للجير على الأسنان.

ويقدم التقريرنصائح طبية عدة للحفاظ على أسنان سليمة ومنع تسوسها، من أهمها:

تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا على الأقل، وفي كل مرة يجب الاستمرار في التنظيف لنحو دقيقتين.

استخدام خيط الأسنان مرة واحدة يوميا لإزالة جزيئات الطعام بين الأسنان التي لا تستطيع فرشاة الأسنان الوصول إليها.

استخدام غسول الأسنان يوميا، حيث يساعد على التخلص من البكتيريا الضارة ويمنع تراكم الجير الذي يؤدي إلى تسوس الأسنان.

تنظيف الأسنان بالفرشاة عند تناول أطعمة سكرية أو غنية بالكربوهيدرات، إذ إنها تزيد من مستويات البكتيريا المسببة للتسوس في الفم.

تناول كميات كافية من المياه لمنع جفاف الفم.

لا تشارك أدوات تنظيف الفم، مثل فرشاة الأسنان وخيط الأسنان، مع آخرين.

عدم تقبيل الأطفال في الفم نظرا لأن مناعتهم لمقاومة تسوس الأسنان تكون أقل.

ويؤكد التقرير أنه اتباع هذه العادات، والحفاظ على أسنان سليمة وتنظيفها بشكل منتظم، يمكن الفرد من الاستمتاع بالتواصل الذي تجلبه القبلات، ويساعده على الحفاظ على ابتسامة أفضل.