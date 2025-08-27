وصفها بالدرع القوية لتركيا.. أردوغان يدشن “القبة الفولاذية” (فيديو)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، تدشين مشروع “القبة الفولاذية” الذي وصفه بأنه “درع كبير” يعزز مكانة بلاده العسكرية.

وأكد الرئيس التركي أن المنظومة الجديدة سترفع مستوى الأمن القومي وتزيد قوة القوات المسلحة التركية في مواجهة التحديات، على حد وصفه.

تعزيز الأمن القومي

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال حفل التدشين “مشروع القبة الفولاذية يمثل درعا لبلدنا وقوة كبيرة لإمكاناتنا العسكرية، واليوم نقوم بتسليمه إلى قواتنا المسلحة”، مضيفا أن بلاده يجب أن تكون دائما في حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي تهديدات محتملة.

وأشار الرئيس التركي إلى أن قيمة المشروع بلغت 464 مليون دولار، لافتا إلى أن المنظومة الجديدة تتمتع برادارات قوية وأنظمة متطورة قادرة على مراقبة الأجواء المحيطة بتركيا والتصدي للمخاطر الجوية.

قوة تكنولوجية وصناعية

وأكد أردوغان أن “القبة الفولاذية” ليست مجرد مشروع عسكري، بل تجسيد للقفزات النوعية التي حققتها الصناعات الدفاعية التركية خلال العقود الماضية، مشددا على أن “ما وصلنا إليه لم يكن صدفة، وإنما ثمرة عمل متواصل على مدى سنوات طويلة”.

وأضاف “لقد قمت بتفقد المنظومة بنفسي، إنها بالفعل قوة إضافية كبيرة ضمن طاقاتنا الدفاعية، وسنواصل العمل على تطويرها ليلا ونهارا من أجل رفع قدراتها وزيادة أجهزتها وأنظمتها”.

مراكز بحث وتطوير جديدة

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التركي افتتاح 14 مركزا جديدا تابعا لشركة “أسلسان” المتخصصة في الصناعات الدفاعية، تشمل مختبرات للبحث والتطوير وحدائق تكنولوجية ستوفر أكثر من 4 آلاف فرصة عمل للمهندسين والفنيين.

استثمارات استراتيجية ضخمة

وكشف أردوغان عن وضع حجر الأساس لمركز تقني وتكنولوجي عملاق تابع لشركة “أسلسان” بقيمة 1.5 مليار دولار، واصفا إياه بأنه “أكبر مركز للصناعات الدفاعية في تاريخ الجمهورية التركية”، مضيفا أنه سيكون أيضا الأكبر من نوعه على مستوى أوروبا من حيث الحجم والإنتاج.

“علينا أن نكون أقوياء”

وختم الرئيس التركي كلمته بالتأكيد أن الصناعات الدفاعية باتت أولوية وطنية، قائلا “علينا أن نكون أقوياء على الطاولة وفي الميدان معا. القبة الفولاذية خطوة استراتيجية تضع تركيا في المراتب العليا عالميا، وسنواصل العمل من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمننا القومي”.